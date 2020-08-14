Россия занимает первое место в Европе по объемам жилищного строительства

Специальное исследование показало, что за период 2017-2019 на каждые 10 тысяч россиян в стране сдавалось по 227 единиц жилья. В среднем на каждого жителя РФ сейчас приходится по одной комнате. Среди 29 стран Европы показатель строительства жилой недвижимости оказался самым высоким. В первой тройке также Австрия (207 квартир) и Казахстан (181 на 10 тыс. человек), далее следуют северные страны - Финляндия и Ирландия.