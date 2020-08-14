Россия занимает первое место в Европе по объемам жилищного строительства — за последние три года на каждые 10 тысяч человек здесь появилось 227 новых квартир.
За последние три года в России введены в эксплуатацию свыше 3,3 млн. квартир. По данному показателю страна занимает первое место в Европе.
Специальное исследование показало, что за период 2017-2019 на каждые 10 тысяч россиян в стране сдавалось по 227 единиц жилья. В среднем на каждого жителя РФ сейчас приходится по одной комнате. Среди 29 стран Европы показатель строительства жилой недвижимости оказался самым высоким. В первой тройке также Австрия (207 квартир) и Казахстан (181 на 10 тыс. человек), далее следуют северные страны - Финляндия и Ирландия.
Меньше всего нового жилья в европейской части континента - в Италии (26), Греции (27) и Португалии (34 единицы на 10 тыс. человек). На 8-12 местах расположились Польша, Беларусь, Эстония, Литва, Украина. Причем если поляки отстают от россиян на 30%, то объемы жилищного строительства замыкающей данную группу Украины –почти вдвое меньше, указывают аналитики.
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А если спросить про обеспеченность теми самыми метрами? Окажется, что загнивающий Запад в зависимости от страны имеет показатель 30-40 метров на человека, в то время как в России 25.
Еще пару лет назад читал статью, в которой отводилось 15 лет на приближение к данным стандартам. Выяснится, что лидер по стройкам, если не брать вымирающую Европу Китай, который обогнал не только по стройке, но и по метражу.
Но и тут нельзя не отметить положительной динамике, если в 00-е не было ни одного миллиардера, сейчас их более сотни!
https://realty.rbc.ru/news/5b768f909a79470df9f53671https://realty.rbc.ru/news/5b768f909a79470df9f53671
1) Самый большой процент собственников недвижимости
2) практическое отсутствие доходных домов.
Если сравнивать Европу и РФ - нас все помешаны буквально на своем жилье, в Европе большинство за всю свою жизнь так и не покупают жилье.
Это к стати сказывается на ВВП - если в Европе, США - доходные дома составляют очень высокий процент ВВП, то в РФ даже статьи такой нет...
Так что да, Россия, как всегда живет по своему.
Бедная, но в каждой семье по машине, бедная но в каждой семье по даче, бедная но в каждой семье по собственной квартире и т.д.
2. по количеству обманутых дольщиков - №1 в Европе
3. по количеству кв.м на среднюю з/п - №1 с конца
4. по размеры % ставки за ипотеку - №1 с конца
5. по % концентрации населения в столице - №1 в Европе
радуйся аффтар вместе с ватой, запивай бояркой!!!
Строят много, а кое кто до сих пор стоит в очереди на расселение. В смысле живет, вернее выживает в бараках. Даже в столице есть дома с коммунальными квартирами.
А те, кто в коммуналках жили, так и живут, им не по карману эта гонка.
Мы впереди планеты всей...
Юрий Визбор
Вы хотите что то сказать, говорите, это Вы должны предъявить факты...
Хватит задавать вопросы, научитесь находить информацию сами..
Понимаю, трудно,,, но напрягите же мозги....
А вот статистики по продаже этих квартир - нет! то есть вполне вероятно что, как минимум половина этого построенного жилья еще ждет своих хозяев.
У нас в городе (Майкоп, если что) из построенных 5 (пяти) домов за последнее время, 3 (три) это дома для детей-сирот, 9 этажей и квартиры только однокомнатные. Остальные два заселены на треть, не больше. Вот Вам и информация к размышлению...
Скорей бы каникулы кончились.
- потратил 300 рублей на командировку в Москву
- принес бумагу от Собчака в таможню
Причем, даже Собчака не удалось нагнуть.