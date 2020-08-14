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Россия занимает первое место в Европе по объемам жилищного строительства

Россия занимает первое место в Европе по объемам жилищного строительства (22 фото)

Автор:
14 августа 2020 13:25
Сообщество : Жить в России
Метки: жилищного   новых квартир.   объем   россия   строительства   
1109
22
Россия занимает первое место в Европе по объемам жилищного строительства — за последние три года на каждые 10 тысяч человек здесь появилось 227 новых квартир.

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Метки: жилищного   новых квартир.   объем   россия   строительства   
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51  комментарий
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1k
Alphyn 14 часов назад
Знаете как красиво вывернуть! Лидеры и всё такое.
А если спросить про обеспеченность теми самыми метрами? Окажется, что загнивающий Запад в зависимости от страны имеет показатель 30-40 метров на человека, в то время как в России 25.
Еще пару лет назад читал статью, в которой отводилось 15 лет на приближение к данным стандартам. Выяснится, что лидер по стройкам, если не брать вымирающую Европу Китай, который обогнал не только по стройке, но и по метражу.
Но и тут нельзя не отметить положительной динамике, если в 00-е не было ни одного миллиардера, сейчас их более сотни!

https://realty.rbc.ru/news/5b768f909a79470df9f53671https://realty.rbc.ru/news/5b768f909a79470df9f53671
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1k
roman-delisov 3 часа назад
Видимо я в какой-то другой России живу -- в моем Мухосранске за последние 20 лет построили только одну двухподъездную пятиэтажку (40 квартир) на 90 тысяч жителей. Да и средняя зарплата у нас существенно ниже официальной российской.
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99
Vasily Shevtsov 5 часов назад
У меня для автора сногсшибательная новость: Россия занимает первое место в Европе по численности населения и площади территории. Все это и многое другое ты узнаешь на уроках географии. Спокойной ночи, малыш!
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56
Правда и только правда !! 6 часов назад
Я вот хрен его знает кто это считал .И как этому верить .Просто часть семьи живет в России и о квартире могут только мечтать .
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2k
TirAn 6 часов назад
А если посчитать сколько квартир у чиновников и депутатов, то мы займём самое первое место
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7k
HUBLOT 6 часов назад
Просто феерический бред.
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4k
Сергей 7 часов назад
А Питер за последние пол года по удорожанию жилья впереди планеты всей!процентная ставка6.5ага подсчитал то се, больше 15%выскакивает.берите ипотеку,кормите этих уродов которые в Европе берут кредиты под пол процента а здесь по десять втюхивают.одно [мат].
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18k
Валерий 7 часов назад
ДА ХРЕН ТАМ!!!!!!!!! Как были убитые в хлам дома, так и стоят, как были коммуналки, так и есть. Реновацию объявили... ага, только чё-то второй серии не будет. Усё! Один раз бабло освоили, и будя. Очередники? Какие-такие очередники-шмачередники? Ну, а ежели кто хочет квартирку, то добро пожаловать в ...
ИПОТЕКУ!!! под 300 прОцентов. И купить в черте города может да-а-а-а-а-алеко не каждый. А в области, строят... загляденье!: в чистом поле восемь двадцатичетырехэтажных домов. Прямоугольником. И только ветер гуляет. До работы 3 часа, обратно 3 часа. приехал, поспал 4 часа, и снова собираться в путь-дорогу на работу. Это хорошо, если семьи нет. И соседи в таких комплексах... эщберьме, рюссски, аман-аман. В каждой квартире по 50 человек. Жилищный вопрос, особенно коренного населения крупных городов решается за счет смерти родственников и родителей. Хрень это все.
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3k
dikijnub 7 часов назад
Хорошо хоть начали социалку по стране строить, а не только плитку в Москве в 25-й раз перекладывать.
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17k
Vital Idol 8 часов назад
1. по количеству и темпам сокращения этого самого населения - №1 в Европе
2. по количеству обманутых дольщиков - №1 в Европе
3. по количеству кв.м на среднюю з/п - №1 с конца
4. по размеры % ставки за ипотеку - №1 с конца
5. по % концентрации населения в столице - №1 в Европе

радуйся аффтар вместе с ватой, запивай бояркой!!!
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1k
Лока Сафонов 9 часов назад
как ты думаешь кот,в чем разница между этими кадрами из комедии и твоего поста?
Ссылка www.youtube.com
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5k
Trenzel2003 10 часов назад
Парадокс!
Строят много, а кое кто до сих пор стоит в очереди на расселение. В смысле живет, вернее выживает в бараках. Даже в столице есть дома с коммунальными квартирами.
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170
Herlinda Foreman Trenzel2003 2 часа назад
Всё просто. Даже если в посте правда - то, получается, жилой фонд ветшает быстрее, чем его строят.
А те, кто в коммуналках жили, так и живут, им не по карману эта гонка.
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2k
mtonaka 11 часов назад
Живём в муравейниках, и радуемся каким то сомнительным достижениям.
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170
Herlinda Foreman mtonaka 2 часа назад
Именно! Даже на фото видно - земли вокруг, хоть жопой жри, так нет, строят человейники.. Нахуа?
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2k
RALEXXX 11 часов назад
А также в области балета
Мы впереди планеты всей...


Юрий Визбор
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1k
Денис 12 часов назад
Ну должны же где то оседать бюджетные излишки, доставшиеся осваивателям бюджета.
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27k
Элек Мек 13 часов назад
А по обманутым вкладчикам место какое?
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377
Сергей Ковалев 13 часов назад
Самый интересный вопрос: Сколько квадратных метров могут купить жители этих стран на одну зарплату? Даже если брать "среднюю" по нашей стране, то получается 2 кв.м., а то и меньше, зависит от региона. 20 тыс.руб. за кв.м. примерная стоимость в Майкопе.
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33k
Чёрный кот Автор поста Сергей Ковалев 13 часов назад
Так Вы не задавайте вопросы, моду взяли задавать вопросы..
Вы хотите что то сказать, говорите, это Вы должны предъявить факты...
Хватит задавать вопросы, научитесь находить информацию сами..
Понимаю, трудно,,, но напрягите же мозги....
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377
Сергей Ковалев Чёрный кот 12 часов назад
А еще у нас немало людей, которые заплатили за квадратные метры лет 10-15 назад и до сих пор ждут их! Есть статистика по этому вопросу?
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377
Сергей Ковалев 12 часов назад
"В целом можно говорить об этапе строительства отдельного жилья в России, то есть сейчас строиться очень много квартир, хотя зачастую они не большой площади и с малым количеством комнат." Это цитата из источника.
А вот статистики по продаже этих квартир - нет! то есть вполне вероятно что, как минимум половина этого построенного жилья еще ждет своих хозяев.
У нас в городе (Майкоп, если что) из построенных 5 (пяти) домов за последнее время, 3 (три) это дома для детей-сирот, 9 этажей и квартиры только однокомнатные. Остальные два заселены на треть, не больше. Вот Вам и информация к размышлению...
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1k
Nikolay Сергей Ковалев 12 часов назад
Я могу поверить, что толпы богатых граждан инвестируют в недвижимости и она пустует. Но поверить в капиталиста, который строит жилье из любви к процессу, а не для того, что бы продать - верится с трудом. Если квартиры не продаются - должен последовать спад строительства. А по статистике - рост.
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4k
Сергей Сергей Ковалев 7 часов назад
Как это ни странно чуркабесы покупают.россияне нет,ну или в кабалу лет на15-20.
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22k
parallax 13 часов назад
Надо бы кроме количества, ещё бы и качество сравнить. Жизнь в 30-и этажном муравейнике или в двух-трёхэтажном доме, с подземным гаражом и кладовкой в подвале, это всё же огромная разница.
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5k
klop parallax 11 часов назад
Если сравнивать по метражу и подземной парковкой то цены примерно будут равны, а то и в "муравейнике" дороже так как строятся они как правило в черте города где жильё всегда дороже пригорода и это мировая практика.
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30
aleks30 14 часов назад
Россия занимает первое место в Европе по объемам жилищного строительства
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16k
Хозяин твоих дырочек 14 часов назад
Это всё вопреки Путину! Представляете как бы жили россияне если бы он нас постоянно не обкрадывал?!
Это всё вопреки Путину! Представляете как бы жили россияне если бы он нас постоянно не обкрадывал?!
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16k
Хозяин твоих дырочек ALEX 12 часов назад
Ты - сопляк!
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48k
Серый Хозяин твоих дырочек 12 часов назад
Да, это хохлошкольник, по его камментам и грамотности видно. Класс 9-ый.
Скорей бы каникулы кончились.
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16k
Lunatic Asylum Хозяин твоих дырочек 11 часов назад
Это ту в которой были Ельцин и Ко? Парень, йопт твою мать, какой ты молодой )))
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8k
Bill Иван 11 часов назад
Ты сам доклад Салье то хоть читал? Это была попытка коммунистов затравить Собчака. А про Путина там всего 2 предложения:
- потратил 300 рублей на командировку в Москву
- принес бумагу от Собчака в таможню
Причем, даже Собчака не удалось нагнуть.
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7k
HUBLOT Bill 6 часов назад
Да, Салье знатная марксистка- коммунистка. А в приёмной вице-мэра секретарём подрабатывал студент, изучавший нефтяную промышленность. Он посетителей встречал табличкой - 10 000.
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