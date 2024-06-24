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12 примеров мести за неправильную парковку

12 примеров мести за неправильную парковку

Автор:
24 июня 2024 09:38
Сообщество : Автомир
Метки: водятлы   как не надо   машина   парковка   
837
13
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Итак, это твоя первая машина, и ты так долго на неё копил? Или, может, она совсем новая, и ты трясёшься над ней? Открою тебе тайну: всем пофиг.
Никто не хочет, чтобы ты занимал два парковочных места, заставляя других опаздывать на учёбу или работу. Никто не хочет оказаться заблокированным твоей машиной. Мир не вращается вокруг тебя и твоего транспортного средства. И теперь тебе нанесут ответный удар.
Если ты действительно ведёшь себя так, когда паркуешься - смотри этот пост и бойся.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: водятлы   как не надо   машина   парковка   
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1  комментарий
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Анатолий Соколов Полчаса назад
Комментарий к фото
а вся проблема в том, что водитель где-то шлялся.
стоял бы возле машины или сидел за рулём - и полицейский максимум бы сделал предупреждение.
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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