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Итак, это твоя первая машина, и ты так долго на неё копил? Или, может, она совсем новая, и ты трясёшься над ней? Открою тебе тайну: всем пофиг.
Никто не хочет, чтобы ты занимал два парковочных места, заставляя других опаздывать на учёбу или работу. Никто не хочет оказаться заблокированным твоей машиной. Мир не вращается вокруг тебя и твоего транспортного средства. И теперь тебе нанесут ответный удар.
Если ты действительно ведёшь себя так, когда паркуешься - смотри этот пост и бойся.
Никто не хочет, чтобы ты занимал два парковочных места, заставляя других опаздывать на учёбу или работу. Никто не хочет оказаться заблокированным твоей машиной. Мир не вращается вокруг тебя и твоего транспортного средства. И теперь тебе нанесут ответный удар.
Если ты действительно ведёшь себя так, когда паркуешься - смотри этот пост и бойся.
1. Вот почему в Фейсбуке никогда не будет кнопки "Не нравится"
"Эй, ты ужасно паркуешься. Не нравится. Учись парковаться".
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2. Не знаю, как стоит реагировать на такое. Вероятно, смехом. А также пониманием, что за неправильную парковку из тебя пюре сделают.
"Ты разозлил клан Картофеля своим способом парковки! Если ты снова здесь припаркуешься, они призовут на помощь продовольственную армию!"
3. Даже природа ненавидит неправильную парковку. Только взгляните на эту кармическую справедливость!
4. Если вы посмотрите на часы, то увидите, что он почти 30 минут пытался решить всё по-хорошему
7. Подход интересный, но ведь мотоцикл же снесут, как только водитель сядет за руль. Жаль!
10. Если и можно вынести из этого какой-то урок, то он о том, что никто не обязан ценить ваше чувство собственной важности
12. Да, парковаться на чужих местах - плохо, занимать два места - плохо, но это уже переходит всякие границы
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: водятлы как не надо машина парковка
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стоял бы возле машины или сидел за рулём - и полицейский максимум бы сделал предупреждение.