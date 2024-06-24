Итак, это твоя первая машина, и ты так долго на неё копил? Или, может, она совсем новая, и ты трясёшься над ней? Открою тебе тайну: всем пофиг.

Никто не хочет, чтобы ты занимал два парковочных места, заставляя других опаздывать на учёбу или работу. Никто не хочет оказаться заблокированным твоей машиной. Мир не вращается вокруг тебя и твоего транспортного средства. И теперь тебе нанесут ответный удар.

Если ты действительно ведёшь себя так, когда паркуешься - смотри этот пост и бойся.

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1. Вот почему в Фейсбуке никогда не будет кнопки "Не нравится" 0 Источник: "Эй, ты ужасно паркуешься. Не нравится. Учись парковаться".

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2. Не знаю, как стоит реагировать на такое. Вероятно, смехом. А также пониманием, что за неправильную парковку из тебя пюре сделают. 0 Источник: "Ты разозлил клан Картофеля своим способом парковки! Если ты снова здесь припаркуешься, они призовут на помощь продовольственную армию!"

3. Даже природа ненавидит неправильную парковку. Только взгляните на эту кармическую справедливость! 0 Источник:

4. Если вы посмотрите на часы, то увидите, что он почти 30 минут пытался решить всё по-хорошему Посмотреть Источник:

5. И вдруг велосипед улетел с ураганом 0 Источник:

6. В Лондоне запрет на парковку означает "запрет на парковку". Никаких исключений. 0 Источник:

7. Подход интересный, но ведь мотоцикл же снесут, как только водитель сядет за руль. Жаль! 0 Источник:

8. Парковаться, как король, можно только тогда, когда тебе воздают почести, как монарху 0 Источник:

9. Если уж паркуетесь на чьём-то месте, убедитесь, что это не строитель 0 Источник:

10. Если и можно вынести из этого какой-то урок, то он о том, что никто не обязан ценить ваше чувство собственной важности 0 Источник:

11. На месте вертолёта мы бы приподняли наглеца и бросили об землю 0 Источник: