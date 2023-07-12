Миссия невыполнима: когда ещё не привык к габаритам

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Автор поста, думаю, тоже.
Так вот на этом чуде можно передвигаться без прав. Являясь полноценным участником дорожного движения. И это пистец товарищи, когда ехать можешь, но не знаешь как и зачем.
Это пластиковое корыто с движком от трамбовки и вариатором вместо коробки скоростей!
Если по городу ездить научат кое-как, то уж не умея парковаться ты элементарно не сдашь.
Эта баба на права не сдавала 100%, их просто ей подарили, вероятно вместе с авто...
https://www.zemo.org.uk/assets/other/L-Category Vehicles Workshop presentations.pdfhttps://www.zemo.org.uk/assets/other/L-Category Vehicles Workshop presentations.pdf