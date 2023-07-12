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Миссия невыполнима: когда ещё не привык к габаритам

Миссия невыполнима: когда ещё не привык к габаритам

Автор:
12 июля 2023 11:50
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Юмор   авто   габариты   забавно   машина   парковка   терпение   
3529
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Полное отсутствие понимания, куда крутить руль и как при этом движется машина)

Источник:

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Метки: Видео   Юмор   авто   габариты   забавно   машина   парковка   терпение   
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31  комментарий
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17k
Nikita 2 часа назад
Всё норм. У них так принято
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88k
Феофан Минуту назад
При чем тут габариты? Водитель понятия не имеет о параллельной парковке.
Автор поста, думаю, тоже.
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3k
cnob7 9 минут назад
это как в одной "байке", ( а может и была такая история) : у "блонды" спросили для чего в машине руль, она ответила: -чтобы за него держаться". занавес.
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3k
Carex 13 минут назад
На этой можно и поперёк парковаться.
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1k
Igor Grishaev 21 минуту назад
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как паркуется женщина.
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5k
Наталья Полчаса назад
взял бы на ручки поставил куда хотел. быстрее бы вышло
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39k
Aleks 37 минут назад
У нас в Эстонии появилось такое чудо, как мопедиауто. Это такая микролитражка, которую можно пинком перевернуть, и которая может ехать не больше 40 км.ч.
Так вот на этом чуде можно передвигаться без прав. Являясь полноценным участником дорожного движения. И это пистец товарищи, когда ехать можешь, но не знаешь как и зачем.
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6k
vasilykopkov 43 минуты назад
В автошколе первое, чему учат на вождении - это параллельная парковка.
Если по городу ездить научат кое-как, то уж не умея парковаться ты элементарно не сдашь.
Эта баба на права не сдавала 100%, их просто ей подарили, вероятно вместе с авто...
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5k
alex 52 минуты назад
вышли ли бы и помогли, а не ржали как идиоты
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17k
RDen 59 минут назад
интересно чем закончилось..Плюнула и уехала или всё ещё там крутится?
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5
gellouglas Час назад
Оставь его в покое! Такой уж он есть. Правда, Тайрон? (с) Большой куш
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10k
Vacony Час назад
я так за заднюю машину переживал ...
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5k
Дмитрий Час назад
Наблюдал как-то раз нечто подобное. Бесконечные попытки припарковаться на огромной пустой парковке раз за разом оканчивались в большой луже. Таки лужа победила своим невероятно мощным притяжением, дамочке пришлось промочить ноги, выходя из автомобиля. Ни одно пустое место из остальных 40 не пострадало
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54k
dima423 2 часа назад
а тачка прикольная можно вообще парковаться как вдоль так и поперек))
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4k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Можно было не парится а заехать перпендикулярно бордюру
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77k
Доктор Джонс 2 часа назад
Надо было сначала на тележке из "Ашана" потренироваться...
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1k
Сид 2 часа назад
Зачем им права выдают?
Как она их получила?
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293
mechatron Сид 2 часа назад
Это Ситроен Ами - электрический квадрицикл. Во Франции на нём можно ездить с 14 лет и права для него не нужны.
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8k
Колорад 2 часа назад
При чем тут габариты? Тупо не умеет парковаться.
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