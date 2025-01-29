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Сообщество Без кота и жизнь не та 3114 постов • 549 подписчиков подписаться
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Кошка любит, когда её обнимает хозяин

Кошка любит, когда её обнимает хозяин

Автор:
29 января 2025 08:37
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   добро   кот   кошка   милота   объятия   
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Некоторые коты и кошки просто обожают, когда их обнимают хозяева. Пушистая героиня ролика как раз из их числа.

Кошачьи нежности

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Метки: Видео   добро   кот   кошка   милота   объятия   
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1  комментарий
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surgy 7 минут назад
Классные они в своей ласке.
Мой иногда в ночи придет, тарахтит… погладишь его, почешешь. А он прижмется к тебе и продолжает уже не тарахтеть, а мурлыкать. Так и засыпаем уже до утра
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4553 поста (4465 в горячем)

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