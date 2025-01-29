Кошка любит, когда её обнимает хозяин

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Некоторые коты и кошки просто обожают, когда их обнимают хозяева. Пушистая героиня ролика как раз из их числа.
Кошачьи нежности
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Мой иногда в ночи придет, тарахтит… погладишь его, почешешь. А он прижмется к тебе и продолжает уже не тарахтеть, а мурлыкать. Так и засыпаем уже до утра