50 миллионов крабов устраивают людям нашествие

Это удивительное природное явление, раз в год происходит на далёком тропическом острове, лежащим в паре тысяч километров от северо-западного берега Австралии.
Итак, знакомьтесь: виновник нашего сегодняшнего выпуска – красный краб с острова Рождества (Gecarcoidea natalis). Этот довольно крупный краб (панцирь превышает в ширину одиннадцать сантиметров) является эндемиком острова Рождества и ещё одного соседнего островка.
Несмотря на то, в мире он водится всего на паре островков, малочисленным этот вид не назовёшь. На территории острова, площадь которого всего сто тридцать два квадратных километра, обитало по меньшей мере пятьдесят миллионов крабов.
Раз в год
31 декабря они собираются с друзьями в баню у них начинается миграция к месту из размножения на побережье. Дело в том, что эти крабы сухопутные, и живут в тропическом лесу, а не океане, а вот молодь выводят по старинке – в солёной воде.
С началом сезона дождей огромные толпы крабов непрерывным потоком движутся, преодолевая расстояния в несколько километров в день. В этот момент у них изменяется обмен веществ, и все накопленные запасы, уходят на то, чтобы добраться до моря (точь-в-точь, как у нас с вами в летний сезон).
Примечательно, что люди их охраняют, строя им транспортные магистрали через дороги и приостанавливая движение машин, чтобы не давить.
Мужики-крабы прибывают на берег первыми, обустраивают там норы и ждут своих подруг. После непродолжительного курортного романа самцы возвращаются в лес, а самки остаются в норах вынашивать икру. Когда та созревает, её откладывают в море, и из неё тут же вылупляются личинки будущих крабов.
Спустя некоторое время малыши подрастают и многомиллионной, если не миллиардной массой выходят на берег, чтобы со временем тоже откочевать в леса.
Зрелище это (как миграция взрослых крабов, так и молоди) выглядит впечатляюще и привлекает каждый год туристов, мечтающих увидеть это собственными глазами. Увы, скоро этот удивительный природный феномен может исчезнуть.
Кто-то случайно завёз на остров с Мальдивов гигантских жёлтых муравьёв, которые принимают движущихся крабов за угрозу своей колонии и уничтожают их. За последние годы численность крабов упала на четверть! И если люди ничего не смогут придумать, то есть шанс, что рано или поздно муравьи победят в этой "битве народов".
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