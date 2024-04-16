50 миллионов крабов устраивают людям нашествие

Раз в год 31 декабря они собираются с друзьями в баню у них начинается миграция к месту из размножения на побережье. Дело в том, что эти крабы сухопутные, и живут в тропическом лесу, а не океане, а вот молодь выводят по старинке – в солёной воде.

С началом сезона дождей огромные толпы крабов непрерывным потоком движутся, преодолевая расстояния в несколько километров в день. В этот момент у них изменяется обмен веществ, и все накопленные запасы, уходят на то, чтобы добраться до моря (точь-в-точь, как у нас с вами в летний сезон).

Примечательно, что люди их охраняют, строя им транспортные магистрали через дороги и приостанавливая движение машин, чтобы не давить.