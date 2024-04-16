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50 миллионов крабов устраивают людям нашествие

50 миллионов крабов устраивают людям нашествие

Автор:
16 апреля 2024 09:26
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   в мире   краб   красота   нашествие   природное явление   фото   
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Это удивительное природное явление, раз в год происходит на далёком тропическом острове, лежащим в паре тысяч километров от северо-западного берега Австралии.

Итак, знакомьтесь: виновник нашего сегодняшнего выпуска – красный краб с острова Рождества (Gecarcoidea natalis). Этот довольно крупный краб (панцирь превышает в ширину одиннадцать сантиметров) является эндемиком острова Рождества и ещё одного соседнего островка.

Несмотря на то, в мире он водится всего на паре островков, малочисленным этот вид не назовёшь. На территории острова, площадь которого всего сто тридцать два квадратных километра, обитало по меньшей мере пятьдесят миллионов крабов.

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Раз в год 31 декабря они собираются с друзьями в баню у них начинается миграция к месту из размножения на побережье. Дело в том, что эти крабы сухопутные, и живут в тропическом лесу, а не океане, а вот молодь выводят по старинке – в солёной воде.

С началом сезона дождей огромные толпы крабов непрерывным потоком движутся, преодолевая расстояния в несколько километров в день. В этот момент у них изменяется обмен веществ, и все накопленные запасы, уходят на то, чтобы добраться до моря (точь-в-точь, как у нас с вами в летний сезон).

Примечательно, что люди их охраняют, строя им транспортные магистрали через дороги и приостанавливая движение машин, чтобы не давить.

Мужики-крабы прибывают на берег первыми, обустраивают там норы и ждут своих подруг. После непродолжительного курортного романа самцы возвращаются в лес, а самки остаются в норах вынашивать икру. Когда та созревает, её откладывают в море, и из неё тут же вылупляются личинки будущих крабов.

Спустя некоторое время малыши подрастают и многомиллионной, если не миллиардной массой выходят на берег, чтобы со временем тоже откочевать в леса.

Зрелище это (как миграция взрослых крабов, так и молоди) выглядит впечатляюще и привлекает каждый год туристов, мечтающих увидеть это собственными глазами. Увы, скоро этот удивительный природный феномен может исчезнуть.

Кто-то случайно завёз на остров с Мальдивов гигантских жёлтых муравьёв, которые принимают движущихся крабов за угрозу своей колонии и уничтожают их. За последние годы численность крабов упала на четверть! И если люди ничего не смогут придумать, то есть шанс, что рано или поздно муравьи победят в этой "битве народов".

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Метки: Австралия   в мире   краб   красота   нашествие   природное явление   фото   
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6  комментариев
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10k
Павел 50 минут назад
Сжечь муравьёв!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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176
r3mba4 9 минут назад
Желтые муравьи это мигранты, которых кто-то случайно(или не случайно) завез. Красные крабы аборигены будут вытеснены и уничтожены. Что же дальше? Шариатский патруль от муравьев? Ничего придумывать не нужно. Достаточно подсмотреть за природой.
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947
emporio_ss 23 минуты назад
Ссылка coub.com
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7k
Lexx Полчаса назад
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2k
Демьян 42 минуты назад
Ссылка youtu.be
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Виктор Глущенко 47 минут назад
А пиво продают на этом острове ? Это сколько же закуски толпами бродит !
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Alove_Roleen
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