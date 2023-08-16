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Размеры половых органов животных — у кого больше?

Размеры половых органов животных — у кого больше?

Автор:
16 августа 2023 10:23
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   гениталии   животные   пенис   позновательно   удивтельно   
3019
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Люди сделали гениталии такой запретной темой, что даже их упоминание заставит кого-то покраснеть. Однако животные со своими гениталиями дружны – и развивают их в различных направлениях.

0,5 см - самец землеройки
1 см - кот
4 см - самец гориллы
14 см - мужчина
17 см - банановый слизняк
38 см - самый большой из пойманных кальмаров
40 см - конь
42 см - аргентинская озерный селезень
48 см - тапир
60 см - одногорбый верблюд
60 см - носорог
63 см - морж
76 см - бык
77 см - жираф
1,0 м - африканский слон
2,4 м - синий кит

P.S : Вы знаете, я и сам своего рода тапир)

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Метки: Видео   гениталии   животные   пенис   позновательно   удивтельно   
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21  комментарий
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15k
FatZilla 2 часа назад
Я буду хвалится теперь всем, что у меня член больше чем у самца гориллы....
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92k
sapér Vodička 23 минуты назад
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2k
Павел Христенко Полчаса назад
"аргентинская озорной селезень?"
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4k
Alex Полчаса назад
Ладно, не буду хвастаться
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57k
Олег Полчаса назад
Никогда не думал что "банановый слизняк" может быть комплиментом
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583
Георгий 37 минут назад
Из Wiki: Скорость передвижения составляет 17 см в минуту.
Преложение: измерять растояние в членах (только для слизняков). член/ минута
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1k
Просто чувак в интернете 48 минут назад
Никогда не понимал вот этой темы с размерами. Женщинам глубоко по барабану на ваш размер члена, на то насколько у вас атлетичное тело (шокирующие новости). Женщины любят задругое и когда любят им на все вышеперечисленное искренне пофиг. Тут больше мужики сами заморачиваются не понятно зачем.
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10k
Garpia121 55 минут назад
Ну, диаметр тоже стоит учитывать...
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5k
Атомный Крот Час назад
Сколько волка ни корми, а у слона - больше.
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11k
Сергей Попов Час назад
"Однако животные со своими гениталиями дружны – и развивают их в различных направлениях."

Автор! Что ты куришь???
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6k
McAir Час назад
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16k
Patmaz 2 часа назад
Ну давайте теперь пиписьками меряться
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29k
Serg2001 2 часа назад
"Дружба со своими гениталиями"... звучит как название какого-то психического отклонения
...)
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333
Vergüenza Ajena Serg2001 Час назад
Это называется мастурбация.
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3k
Шапкин 2 часа назад
Пиписькометрия - наука не совсем точная...
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