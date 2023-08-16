Размеры половых органов животных — у кого больше?

3019
1
1
Люди сделали гениталии такой запретной темой, что даже их упоминание заставит кого-то покраснеть. Однако животные со своими гениталиями дружны – и развивают их в различных направлениях.
0,5 см - самец землеройки
1 см - кот
4 см - самец гориллы
14 см - мужчина
17 см - банановый слизняк
38 см - самый большой из пойманных кальмаров
40 см - конь
42 см - аргентинская озерный селезень
48 см - тапир
60 см - одногорбый верблюд
60 см - носорог
63 см - морж
76 см - бык
77 см - жираф
1,0 м - африканский слон
2,4 м - синий кит
P.S : Вы знаете, я и сам своего рода тапир)
Источник:
Ссылки по теме:
- Наглый медведь устроил переполох на участке
- Кота зачесали до отключки
- Косатки совершили нападение на яхту у берегов Португалии
- Мужчина напугал медведей своим криком
- Озорной львёнок напугал маму
Новости партнёров
реклама
Преложение: измерять растояние в членах (только для слизняков). член/ минута
Автор! Что ты куришь???
>>Жила-была на свете одна маленькая девочка. Однажды, будучи ещё девственницей, девочка прочитала в женском журнале, что средний размер члена у мужчин – от 14 до 18 см. От 18 до 22 – большой. А свыше 22 – очень большой. Девочка незамедлительно пошла в магазин, купила линейку и решила, что её любовниками будут только мальчики с о-о-очень большими членами.Первым делом проверку прошёл её тогдашний бойфренд. Не набрал даже 8-и, и был послан в известном направлении. Потом появились и другие мальчики, но все как назло не дотягивали даже до 10-ти сантиметров. Годы шли, девочка превратилась в девушку, и всегда носила с собой в сумочке заветную линейку. К 25-ти годам в её жизни появился один парень. Контрольный замер выдал невиданную доселе цифру – 15! Но девушка твёрдо помнила наказ из журнала – только свыше 22 см могут считаться о-о-очень большими! Проходили годы, девушка превратилась в женщину, всё такую же ухоженную, но с пустыми и злыми глазами. И всё так же шла по жизни, крепко сжимала в руке уже изрядно потёртую линейку. Женщина старела, интерес к ней падал, линейка всё реже и реже извлекалась из сумочки. Через десять лет она совсем зачахла и умерла, так и не узнав, что линейка была дюймовой…<<