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Не спешите осуждать таких людей

Не спешите осуждать таких людей (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 09:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   пенис   прикол   причина   проблема   
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Юмористический короткометражный видеоролик, который объясняет причину знакомой многим жителям больших и малых городов проблемы.
Секрет, наконец, раскрыт. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Юмор   видео   пенис   прикол   причина   проблема   
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2k
сеньор Леонсио 2 часа назад
На 9-ках и 15-шках в основном такие ездят.
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1k
Леопольд Дарвин 44 секунды назад
Может их собрать вместе и в автобусах развозить?
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34k
Опаньки Час назад
им было бы проще уже договориться друг с другом на счет пое****ся и все
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