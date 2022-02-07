Не спешите осуждать таких людей

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Юмористический короткометражный видеоролик, который объясняет причину знакомой многим жителям больших и малых городов проблемы.
Секрет, наконец, раскрыт. Присутствует ненормативная лексика.
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