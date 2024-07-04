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Девочка сломала позвоночник, качаясь на качелях

Девочка сломала позвоночник, качаясь на качелях

Автор:
04 июля 2024 11:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Санкт-Петербург   Травма   девочка   дети   инцидент   качели   позвоночник   
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В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка сломала позвоночник во время катания на качелях в детском саду. Знакомый девочке мальчик резко слез с качелей и героиня ролика ударилась о землю.

На опубликованных кадрах видно, что девочка хватилась за спину из-за сильной боли посе удара.

Как сообщил источник РЕН ТВ, девочка получила множественные переломы грудного отдела позвоночника. Сейчас она проходит реабилитацию в больнице.

— Диагноз: множественные переломы грудного отдела позвоночника. Компрессионный перелом. Травма в результате удара спиной на качелях в детсаду Красногвардейского района Петербурга, — говорится в документах.

Источник:

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   Травма   девочка   дети   инцидент   качели   позвоночник   
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17  комментариев
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1k
DuckTales 2 часа назад
Странно, такие травмы на ровном месте, да при ее весе... Там явно что-то со здоровьем не то ...
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2k
evzhur 52 секунды назад
40 лет назад такое тоже было. У меня во дворе точно так же один паренек сломал позвоночник другому. Специально спрыгивал. В пионерских лагерях их запрещали. Как и почему эти люди-падлы постоянно рождаются? Какой-то ген есть, передающийся половым путем?
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11k
soar 2 минуты назад
Да как так-то? Там на качелях снизу еще и амортизаторы из резиновых колец стоят.
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18k
Сергей 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
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35k
Slonyash 3 минуты назад
Какой ужас, господи!...
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535
Дмитрий Байков 15 минут назад
современное поколение буквально хрустальное...
мы на этих качелях бились так, что от асфальта куски летели - и никаких проблем не было...
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3k
Froll Полчаса назад
Тут наверно индивидуальная особенность организма.
Я вообще не понимаю как я в детстве выжил.А тут на ровном месте такие травмы.Слабые дети пошли.Девчонке скорейшего выздоровления и без последствий.
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5k
Владимир Час назад
всегда себя подстраховывали ногами...если был бы перелом-девочка бы не встала и не побежала...
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Так соскакивать конечно не комильфо и это повод больше не качаться с такими, но не более. Но переломы??? как?
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8k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
В детстве постоянно так делали , и без всяких демпферов качели были и в два раза выше. Странное это всё
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9k
Тяжолый Орк Ест Детей 2 часа назад
"множественные переломы" ...

теперь качели запретят?
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3748 постов (3713 в горячем)

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