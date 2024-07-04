Девочка сломала позвоночник, качаясь на качелях

В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка сломала позвоночник во время катания на качелях в детском саду. Знакомый девочке мальчик резко слез с качелей и героиня ролика ударилась о землю.
На опубликованных кадрах видно, что девочка хватилась за спину из-за сильной боли посе удара.
Как сообщил источник РЕН ТВ, девочка получила множественные переломы грудного отдела позвоночника. Сейчас она проходит реабилитацию в больнице.
— Диагноз: множественные переломы грудного отдела позвоночника. Компрессионный перелом. Травма в результате удара спиной на качелях в детсаду Красногвардейского района Петербурга, — говорится в документах.
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мы на этих качелях бились так, что от асфальта куски летели - и никаких проблем не было...
Я вообще не понимаю как я в детстве выжил.А тут на ровном месте такие травмы.Слабые дети пошли.Девчонке скорейшего выздоровления и без последствий.
теперь качели запретят?