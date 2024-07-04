Теперь точно полное погружение

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На Reddit парень показал, как разработал программу, которая превращает игрока в «живой котроллер»
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Для этого он использует обычную камеру, которая регистрирует замахи и блоки, движения ног и, вроде бы, даже перекаты.
Таким образом парень играет в Dark Soulds и World of Warcraft.
Таким образом парень играет в Dark Soulds и World of Warcraft.
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Метки: живой котроллер компьютер
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