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Теперь точно полное погружение

Теперь точно полное погружение

Автор:
04 июля 2024 08:30
Метки: живой котроллер   компьютер   
726
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На Reddit парень показал, как разработал программу, которая превращает игрока в «живой котроллер»
Для этого он использует обычную камеру, которая регистрирует замахи и блоки, движения ног и, вроде бы, даже перекаты.
Таким образом парень играет в Dark Soulds и World of Warcraft.

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Метки: живой котроллер   компьютер   
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Доктор Джонс 46 минут назад
"На Reddit парень показал, как разработал программу, которая превращает игрока в «живой котроллер»".
Так вот ты какой, кот-роллер...
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 641 пост (653 в горячем)

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