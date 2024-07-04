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Ритмы Африки: студенты из Мали зажгли на выпускном в челябинском училище

Ритмы Африки: студенты из Мали зажгли на выпускном в челябинском училище

Автор:
04 июля 2024 07:25
Сообщество : Военное
Метки: Африка   Видео   Мали   Челябинск   авиационное училище   выпускники   танец   
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Выпускники Челябинского высшего военного авиационного училища (ЧВВАКУШ) из Республики Мали дали жару. Они простились с учебным заведением оригинальным танцем на плацу.

Африканские выпускники военного училища зажигательно простились с учебным заведением. Они разбавили марш песнями и воинским танцем.

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Метки: Африка   Видео   Мали   Челябинск   авиационное училище   выпускники   танец   
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10  комментариев
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20k
GROMOZEKA Час назад
Нуачо?
Красавчики
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57k
Вероника 20 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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163
Liberman 23 минуты назад
Это противоминный марш
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Liberman 24 минуты назад
И на контракт сразу же.
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10k
Роман 36 минут назад
это уже становится традицией в наших училищах. Если в какой то год не будут африканцы выпускаться, придется нашим танцевать.
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19k
Majul 40 минут назад
Красавцы! Удачи пацанам. Они явно будут с теплотой вспоминать эти годы у нас всю свою жизнь.
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30k
Егор 43 минуты назад
Ссылка coub.com
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1k
Tevet 43 минуты назад
Ништяк !
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100k
Доктор Джонс Час назад
Да они так всегда делают...
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545
Самуил Маршак Час назад
Молодцы!
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