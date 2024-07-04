Ритмы Африки: студенты из Мали зажгли на выпускном в челябинском училище

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Выпускники Челябинского высшего военного авиационного училища (ЧВВАКУШ) из Республики Мали дали жару. Они простились с учебным заведением оригинальным танцем на плацу.
Африканские выпускники военного училища зажигательно простились с учебным заведением. Они разбавили марш песнями и воинским танцем.
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