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Кролики зарывают вход в норы, чтобы защитить потомство от хищников

Кролики зарывают вход в норы, чтобы защитить потомство от хищников

Автор:
04 июля 2024 07:51
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   кролик   крольчата   нора   факты   
891
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Интересный факт о кроликах. Эти животные зарывают вход в свои норы, чтобы защитить крольчат от хищников. Подобным закапыванием они маскируют жилища и уменьшают вероятность его обнаружения.

Крольчиха приходит кормить детей не чаще 1 раза в сутки, после чего снова засыпает вход. У домашних кроликов это работает как инстинкт.

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Метки: Видео   животные   кролик   крольчата   нора   факты   
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5k
Алекс Лом 47 минут назад
Доставка еды со своими ключами.
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12k
Летучий Мыш 3 минуты назад
Утрамбовала ещё так
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3767 постов (3682 в горячем)

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