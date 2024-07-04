Кролики зарывают вход в норы, чтобы защитить потомство от хищников

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Интересный факт о кроликах. Эти животные зарывают вход в свои норы, чтобы защитить крольчат от хищников. Подобным закапыванием они маскируют жилища и уменьшают вероятность его обнаружения.
Крольчиха приходит кормить детей не чаще 1 раза в сутки, после чего снова засыпает вход. У домашних кроликов это работает как инстинкт.
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