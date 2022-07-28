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Диверсионный патрон

Диверсионный патрон

Автор:
28 июля 2022 11:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Диверсионный   Оружие   патрон   
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Во время Второй Мировой британцы изготавливали специальные "диверсионные" патроны. На фото - патрон, полностью идентичный как по материалам изготовления, так и внешним видом, и маркировкой немецкому патрону P 490 производства Hugo Schneider AG, Альтенбург, Германия.

В ходе ночным бомбардировок британцы сбрасывали и ящики с такими патронами, которыми немцы после заряжали свое оружие.


Однако вместо пороха патрон содержал 1,2 гр. пластиковой взрывчатки, которая воспламенялась от детонатора, который, в свою очередь, приводился в действия ударом бойка по капсюлю. Для соответствия весовым характеристикам в передней части гильзы бал размещен войлок, чтобы патрон не казался слишком тяжелым.


При попытке выстрела таким патроном разрывало патронник, приводя тем самым оружие в негодность, и, при большой доле везения, стрелок был ранен осколками.


Продажа и просто снабжение данными боеприпасами врагов не просто разрешалось, но и поощрялось командованием частей и подразделений армии СССР во время войны в Афганистане. Патроны разрабатывались специально для таких диверсионных целей, и хватало всего одного такого боеприпаса, чтобы после выстрела полностью вывести из строя стрелковое оружие. Кроме того, патроны такого типа активно разрабатывались как для пистолетов, так и для автоматов разных калибров.


Даже свое название “Искра” они получили не просто так, так как при выстреле, кроме вывода из строя огнестрельного оружия, зачастую стрелок, его использовавший также получал серьезные осколочные ранения (хотя даже без ранения солдат, в ходе боестолкновения, оставшийся без стрелкового оружия был обречен на неминуемую гибель). История создания такого вида патронов началась еще во времена Второй Мировой войны, разрабатывались и применялись они разными странами. Несколько видов таких боеприпасов могут иметь разные цели, такие как клин оружия, полный вывод его из строя и причинение ранений стрелку.


О диверсионных патронах “Искра”, зачастую, не знали даже офицеры советской армии, информация была конфиденциальна, во избежание утечек данных в ряды моджахедов. О наличии таких боеприпасов, командование сообщало отдельно, определенному кругу военных и чаще всего непосредственно перед началом какой-либо серьезной военной операции.


Обычным рядовым солдатам советской армии о них не докладывалось никогда, поэтому изредка бывали единичные случаи использования солдатами своих же диверсионных патронов. До рядового состава армии доводилась информация, чтобы они ни в коем случае не поднимали и не использовали патроны, валяющиеся на земле, объясняя это тем, что боеприпасы могут быть заминированы врагом и являться опасными для жизни солдат.


Так как же действуют патроны “Искра”?


Диверсионные боеприпасы оснащаются сердечником из специального твердого сплава и имели твердый стальной хвост, чтобы, после выполнения выстрела сама пуля, которая проходит по стволу, срезала все нарезы, что служило заклиниванию ствола оружия. В случае следующего выстрела ствол взрывался, зачастую нанося ранения осколками использующему его человеку.


Внешне такие патроны практически не отличались от нормальных боеприпасов, подкидывались или продавались они моджахедам рассыпную, чтобы создать видимость того, что они были украдены и тайком вывезены из части.


Источник:

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Метки: Диверсионный   Оружие   патрон   
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15  комментариев
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18k
Corvus Corax 4 часа назад
"В ходе ночным бомбардировок британцы сбрасывали и ящики с такими патронами, которыми немцы после заряжали свое оружие"
Идут так немцы - О! Мля! Ящик с патронами валяется! Да на парашуте! Срочно перезарядиться!
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2k
Лёха 4 часа назад
"пуля, которая проходит по стволу, срезала все нарезы,"
Автор вообще понял, что написал?
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27k
Vazari 5 часов назад
Помню, у Кроецкого в "антикиллере" тоже подобный прием используется. Киллер нанял другого киллера, чтобы перевести стрелки на него, и заменил ему в патронах порох на тнт вроде.
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