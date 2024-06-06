Неожиданный финал конфликта соседей

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Между двумя парами возникло недопонимание. Началась словесная перепалка, которая почти переросла в драку. Один из мужчин решил закончить конфликт по-своему.
Нестандартный способ разрешения конфликтов между соседями.
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Если это СШП, то может обороняться любыми средствами.
Много выстрелов? Состояние аффекта...
Однако, тут как присяжные решат.
PS: все беды от баб
и это с тем что люди с рождения знают что у всех оружие и частная собственность неприкосновенна
вообще, преступления с применением оружия будут суровой реальностью, а оружие это будет добываться кражами
Идиот и бандит, в ситуации наличия оружия у каждого встречного-поперечного, всегда в более выгодном положении. Так как как он уже готов стрелять, в отличии от вменяемого. И если кто-то, считающий себя вменяемым, готов первым выхватывать оружие и, тем паче, палить в лругого человека, кем бы тот ни был, то... Он напрасно считает себя вменяемым...
... надо сказать, что было бы совсем не плохо если бы ВСЕ в америкосии так и по чаще решали "свои проблемы" !
Всю обойму для соседа не пожалел.