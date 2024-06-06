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Неожиданный финал конфликта соседей

Неожиданный финал конфликта соседей

Автор:
06 июня 2024 07:14
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   конфликт   криминал   люди   неожиданно   соседи   спор   
2935
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Между двумя парами возникло недопонимание. Началась словесная перепалка, которая почти переросла в драку. Один из мужчин решил закончить конфликт по-своему.

Нестандартный способ разрешения конфликтов между соседями.

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Метки: Видео   конфликт   криминал   люди   неожиданно   соседи   спор   
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46  комментариев
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3k
Ультратрахуил Час назад
Бабы своих оленей боевых втянули в свои разборки, теперь одного зароют, второй сядет, а курицы новых найдут.
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8k
Oleg 8 минут назад
Ну может быть там всё хорошо? За машиной же не видно... Не, ну а вдруг...
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13k
Krapiv 16 минут назад
главное, правильно определить границы участка
Ссылка www.youtube.com
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3k
Сергей 22 минуты назад
Как сказали бы метеорологи: сегодня -2.
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3k
Сергей Викторович Полчаса назад
Мужчина в черной футболке заранее готовился к нападению, проверил оружие и взвел даже. Но при этом он настойчиво предупреждал не переходить на его территорию. Сдается мне что он уже имел негативный опыт общения с оппонентом и знал что тот будет нападать.
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3k
Сергей Викторович Полчаса назад
Я думал, что один из них сделает что-то смешное и прикольное, все поржут и разойдутся..... Совсем не прикольно получилось
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11k
vasilykopkov 48 минут назад
Формально - красный напал на синего на территории синего.
Если это СШП, то может обороняться любыми средствами.
Много выстрелов? Состояние аффекта...
Однако, тут как присяжные решат.

PS: все беды от баб
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28k
сеньор Леонсио 55 минут назад
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522
Dima 59 минут назад
у меня норм соседи, надо что-то порешать, с меня 0,5 с него шашлыки!
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−1
Олег Час назад
Бабы тупые хабалки а мужики дебилы,лысый бугай оказался ссыклом.
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434
Artem сеньор Леонсио 3 минуты назад
не ка какого аффекта тут не будет, чел ствол заранее приготовил и взвел (вот умысел на убийство).
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434
Artem сеньор Леонсио Минуту назад
нет, вы не правы, психиатрия и УК по другому подходят к этому вопросу. Тут аффекта нет.
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Видео для сторонников легализации короткостволов . Каждый второй конфликт будет решаться подобным образом .
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347
Голован Щекн Example 6.2.6 Полчаса назад
телефон у очкарика уже то же будут отбирать с оружием и очень велика вероятность что уже с трупа этот телефон будут забирать, то что у каждого может быть оружие даст криминалу повод "стрелять первым", скажите скольких гопников в сша испугало что у всех оружие? почти 700 человек на 100000 сидит на тюрьме и 80% из них гопники, добавьте к этому еще столько же под условкой и административкой
и это с тем что люди с рождения знают что у всех оружие и частная собственность неприкосновенна
вообще, преступления с применением оружия будут суровой реальностью, а оружие это будет добываться кражами
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25k
MrGod Час назад
Чётко, минус 2 дебила из общества.
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299
Евгений Бобр Час назад
Он что его убил?
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4k
просто Дмитрий Час назад
Все по стандарту. Утилизация придурков....
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1k
САР Час назад
А с виду благополучный район...
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15k
Ser 2 часа назад
Хм, нравится!
... надо сказать, что было бы совсем не плохо если бы ВСЕ в америкосии так и по чаще решали "свои проблемы" !
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11k
Клёст 2 часа назад
И нихрена за расстрел не будет, мне кажется: самооборона, и на своëм участке.
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395
Альберт Назыров 2 часа назад
О как
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37k
Юрий 2 часа назад
Латиносы.... Что с них взять.
Всю обойму для соседа не пожалел.
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8k
pinbalist 2 часа назад
Учитывая как дерётся мужик в красном - этого можно было и не делать
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3701 пост (3663 в горячем)

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