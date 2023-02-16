Парень пытается сделать заказ еды в собачьем электроошейнике

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Парень проиграл спор и должен был сделать заказ еды в электронном ошейнике. Задачу усложнял его приятель, который в самый неподходящий момент нажимал копку на пульте управления.
Когда проиграл в споре на желание и не привык отступать.
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