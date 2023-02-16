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Парень пытается сделать заказ еды в собачьем электроошейнике

Парень пытается сделать заказ еды в собачьем электроошейнике

Автор:
16 февраля 2023 12:44
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Прикол   Юмор   видео   ошейник   собачий ошейник   спор   
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Парень проиграл спор и должен был сделать заказ еды в электронном ошейнике. Задачу усложнял его приятель, который в самый неподходящий момент нажимал копку на пульте управления.

Когда проиграл в споре на желание и не привык отступать.


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Метки: Еда   Прикол   Юмор   видео   ошейник   собачий ошейник   спор   
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11  комментариев
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28k
Ego sum qui sum 2 часа назад
дурость + лишне время = неиссякаемый источник "творчества"
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29k
koleos72 2 минуты назад
Это к тому, что тупые хозяева надевают на собак эти ошейники! Надо сперва на себе попробовать!
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32k
Fat Lynx 3 минуты назад
Конкурсы...
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29k
Григорий 36 минут назад
Надели ошейник и он стал подгавкивать.
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4k
alex 48 минут назад
смешно
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607
Лютый вам Бетховен 50 минут назад
Дурость, конечно, но дико смешно получилось. :))
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 54 минуты назад
Биба и Боба...
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17k
бат св 58 минут назад
надо племяннице посоветовать-пусть на своего мужа дебила нацепит
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11k
Дмитрий Час назад
Это должно быть смешно?

Пиндосы в своём репертуаре.
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3
Ultima Yata Час назад
Приятель такой дегенерат
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52k
dima423 Час назад
блин поржал)))
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Fidel

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