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Нива - авто для горячих выходных

Нива - авто для горячих выходных (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 сентября 2020 10:24
Сообщество : Автомир
Метки: fail   бездорожье   видео   нива   огонь   покатушки   поле   сгорела   
1657
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Ребята купили Ниву и поехали кататься по бездорожью.

Источник:

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Метки: fail   бездорожье   видео   нива   огонь   покатушки   поле   сгорела   
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52
............ Час назад
"у тебя задний мост не включен, дятел"
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2k
Курык Марий 19 минут назад
Мосты, если они и отключаемы, то в стандарте передние, а не задние!
Ниву это вообще не касается - у неё постоянный полный привод, включить можно только понижайку и МЕЖОСЕВУЮ блокировку.
Плохо быть автором ролика, не знающим матчасть!
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32
Napoleon Solo 24 минуты назад
пару месяцев назад в соседнем селе один долбоящер на копейке так 240 га пшеницы сжег
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1k
Vladimir Taranovich 49 минут назад
Олени дикие
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483
GoInDown Час назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
vfrcbvec GoInDown Полчаса назад
чтоб он языком своим подавился матерщина сраная
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483
GoInDown vfrcbvec Полчаса назад
он предупреждает вас в самом начале
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3k
schmubu GoInDown 13 минут назад
ни разу не реклама "дрома", не.
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483
GoInDown schmubu 8 минут назад
смотрите видео чтобы найти в нем рекламу, печально
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1k
ых Час назад
"Задний мост не включен". Шедеврально!
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55k
Viktor Час назад
Дай дураку стеклянный йух, так он поссыт и об забор!
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
красавцы )
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764
Шурман 2 часа назад
Помню в году 92ром , поехали в степь за грибами ( да да в Казахстане грибы растут даже в степях ) , так вот грибов набрали я взял маленькую черепашку домой и мой батя закопал нашу 6терку , что только не делали вытащить не получалось , уже сумерки и едет нива , остановили он помог , вытащил за минуту а денег попросил за это как за пол дня работы .
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764
Шурман Viktor 55 минут назад
Бывают и такие , я хоть и езжу на бмв но допустим трос и кабель прикурить всегда с собой . Жизнь наверное научила , я много раз помог людям , просто бесплатно и даже если опаздывал на встречи .
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52
............ Шурман 45 минут назад
я один раз дал прикурить, потом через месяц генератор менять пришлось, хер я дам больше кому прикурить
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764
Шурман ............ Полчаса назад
Я сразу спрашиваю что это , дизель или бензин . С генераторами проблем не было . С топливным насосом были и то на высоте 2000 метров в Австрии . Правда давно это было и машина была хоть и хорошая но я ее изнасиловал сам , в ту ночь я в снегопад поднимался на гору в отель , там и сцепление горело и запах от коробки , с утра фермер приехал на тракторе и говорит я эту модель м3 знаю здесь все просто , принес канистру бензина отключил шланги в салоне и дал на прямую , завелась с пол оборота и говорит теперь пускай твоя жена держит канистру и спускайся в зальзбруг , там салон БМВ я им уже позвонил насос тебя ждет . Денег не взял , просто помог , действительно приехал поменяли его за 300 с хером евро и все . Я правда потом нашел этого фермера предлагал денег он отказался , взял канистру и бутылку местного поила на травах .
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186
Lao Mao Шурман 16 минут назад
Дай Бог таким людям здоровья!
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7k
Cornho ............ 15 минут назад
Я всегда дам прикурить, НО только от своей НЕзаведенной машины, т.е. вынимаю ключ из зажигания и прикуривай на здоровье. Если у человека проблема только в севшем аккуме - заведётся легко. И все эти "погазуй", "покурим, пусть подзарядится" изрядно веселят. Исправная машина легко заводится от аккума, просто стоящего на земле.
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