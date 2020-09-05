Нива - авто для горячих выходных

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Ниву это вообще не касается - у неё постоянный полный привод, включить можно только понижайку и МЕЖОСЕВУЮ блокировку.
Плохо быть автором ролика, не знающим матчасть!