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Фермеры закидали навозом администрацию города

Фермеры закидали навозом администрацию города

Автор:
07 декабря 2023 09:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   в мире   люди   навоз   протест   фермеры   
738
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Аграрии не могут найти общий язык с властями французской Бретани. Людей возмущают низкие зарплаты при растущих налогах и конкуренции за счёт импорта.

Так как к консенсусу прийти не получается, приходится выражать протест доступными методами

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Метки: Видео   в мире   люди   навоз   протест   фермеры   
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4  комментария
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16k
GROMOZEKA 15 минут назад
ДЕРЬМОкратия!
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14k
..: Атеист :.. 10 минут назад

Правильно, так их!))
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4k
Glory to Urine! 10 минут назад
Продвинутая Европа. Нам не понять забав багачей.
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6k
Alex 10 минут назад
Разве это новоз! Тот у нас в деревне был навоз так навоз
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