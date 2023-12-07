Фермеры закидали навозом администрацию города

738
1
1
Аграрии не могут найти общий язык с властями французской Бретани. Людей возмущают низкие зарплаты при растущих налогах и конкуренции за счёт импорта.
Так как к консенсусу прийти не получается, приходится выражать протест доступными методами
Источник:
Ссылки по теме:
- В Бразилии девочки упали с аттракциона
- Мамаша неудачно скатилась вместе с ребёнком с горки
- Правила техники безопасности написаны кровью
- Музыкальный немецкий язык
- Впечатляющий запас воздушных шариков у торговца
Новости партнёров
реклама
Правильно, так их!))