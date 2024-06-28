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Сообщество Жизнь в США 1338 постов • 267 подписчиков подписаться
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В США часть футбольного поля ушла под землю

В США часть футбольного поля ушла под землю

Автор:
28 июня 2024 06:13
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Олтон   США   в мире   обрушение   футбольное поле   яма   
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В американском городе Олтон на футбольном поле образовалась гигантская яма. Причиной стало обрушение грунта.

Огромная яма образовалась на футбольном поле в парке Гордона Мура. Причиной случившегося стало оседание грунта в шахте, которая находится прямо под спортивным объектом. Уточняется, что шахта была действующей, но от обвала никто не пострадал.

По словам директора департамента парков и отдыха в Олтоне Майкла Хейнса, дыра в земле достигла 30 метров в ширину и 9–15 метров в глубину. Воронка также поглотила один из фонарей на футбольном поле. Хейнс заявил, что момент обрушения был похож на фильм, когда земля уходит из-под ног.

Футбольные поля в парке Гордона Мура появились в 2019 году — стоимость проекта превысила один миллион долларов. Хейнс надеется, что власти успеют восстановить спортивный объект до начала сезона. Сейчас парк закрыли для посещения.

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Метки: Видео   Олтон   США   в мире   обрушение   футбольное поле   яма   
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9  комментариев
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153k
parallax Час назад
Теперь есть лунка и там можно играть в гольф. ))
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11k
Алексей 12 минут назад
Проделки Шай Хулуда
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654
Dima 17 минут назад
-Кем работаешь?
-Ландшафтным дизайнером на удаленке.
-Артиллерист?
-Артиллерист.
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29k
Влад 44 минуты назад
А Россию еще не притянули? Подземная лодка там или еще чего?
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48
Sonne-1 Час назад
Они со своим сленцевым газом, все под землю спустят.
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1k
Alexandr Час назад
Ну и пусть провалилось, зато как декоративно оформлено.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4066 постов (4063 в горячем)

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