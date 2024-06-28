В США часть футбольного поля ушла под землю

Огромная яма образовалась на футбольном поле в парке Гордона Мура. Причиной случившегося стало оседание грунта в шахте, которая находится прямо под спортивным объектом. Уточняется, что шахта была действующей, но от обвала никто не пострадал.

По словам директора департамента парков и отдыха в Олтоне Майкла Хейнса, дыра в земле достигла 30 метров в ширину и 9–15 метров в глубину. Воронка также поглотила один из фонарей на футбольном поле. Хейнс заявил, что момент обрушения был похож на фильм, когда земля уходит из-под ног.

Футбольные поля в парке Гордона Мура появились в 2019 году — стоимость проекта превысила один миллион долларов. Хейнс надеется, что власти успеют восстановить спортивный объект до начала сезона. Сейчас парк закрыли для посещения.