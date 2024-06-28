Водяной пулемёт, который понравится многим

На просторах сети найдена одна из лучших игрушек для детей и их родителей - водяной миниган. Игра в войнушку выходит на новый уровень!
Игра в войнушку никогда не потеряет своей актуальности среди мальчиков (а может и девочек) младшего возраста. Только если в советском детстве мы играли с палками, а фантазия доделывала свое дело, то современные проблемы требуют современных решений.
В этом ролике показали такое решение — пулемет, который заправляется водой. Здесь уже детям придется потесниться для взрослых, которых такое оружие точно заинтересует не меньше. Самое то в компании на даче жарким летом.
Источник:
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Оригинально.
Однако.