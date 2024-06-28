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Водяной пулемёт, который понравится многим

Водяной пулемёт, который понравится многим

Автор:
28 июня 2024 07:21
Метки: Видео   водный пулемёт   игра   игрушка   миниган   пулемет   
1025
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1

На просторах сети найдена одна из лучших игрушек для детей и их родителей - водяной миниган. Игра в войнушку выходит на новый уровень!

Игра в войнушку никогда не потеряет своей актуальности среди мальчиков (а может и девочек) младшего возраста. Только если в советском детстве мы играли с палками, а фантазия доделывала свое дело, то современные проблемы требуют современных решений.

В этом ролике показали такое решение — пулемет, который заправляется водой. Здесь уже детям придется потесниться для взрослых, которых такое оружие точно заинтересует не меньше. Самое то в компании на даче жарким летом.

Источник:

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Метки: Видео   водный пулемёт   игра   игрушка   миниган   пулемет   
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5  комментариев
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7k
Себастьян Перейра Полчаса назад
Ссылка vk.com
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10k
Роман 6 минут назад
нужно бабушкам соседкам раздать такой для полива палисадников. По вечерам будет эпическое зрелище
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3k
Оксид Бетона 6 минут назад
ХАУ! МАЧ! ЗЭ ФИШ!!!????
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−2
Andrii Tsyrkunov 9 минут назад
Для детей говорите? Мне 40, но я бы с таким и сам игрался )))
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2k
Вик Тор 19 минут назад
Опрыскиватель с подсветкой.
Оригинально.
Однако.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3357 постов (3299 в горячем)

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