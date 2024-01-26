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Собаки со своими любимыми игрушками

Собаки со своими любимыми игрушками

Автор:
26 января 2024 14:53
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Пёс   вкус   забава   игра   игрушка   предпочтение   смешно   собака   фото   
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Вкус и личные предпочтения – штука малопрогнозируемая. И пристрастия гордых, смелых и грозных животных способны поставить в тупик.

Или, как минимум, вызвать улыбку. Поскольку пёсели со своими любимыми игрушками смотрятся очень трогательно и забавно.

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А какая у вашего питомца любимая игрушка?

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Метки: Животное   Пёс   вкус   забава   игра   игрушка   предпочтение   смешно   собака   фото   
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