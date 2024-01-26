Собаки со своими любимыми игрушками

960
26
Вкус и личные предпочтения – штука малопрогнозируемая. И пристрастия гордых, смелых и грозных животных способны поставить в тупик.
Или, как минимум, вызвать улыбку. Поскольку пёсели со своими любимыми игрушками смотрятся очень трогательно и забавно.
×
×
А какая у вашего питомца любимая игрушка?
Источник:
Ссылки по теме:
- Подготовка с ними – это уже наполовину праздник
- Чистый восторг в пушистом виде
- Трогательное концентрированное ожидание
- Снежки, прятки и не только: зимние забавы братьев наших меньших
- Хвостатые скульпторы-вдохновители и их творения
Новости партнёров
реклама