Зрелищные кадры сноса ТЭЦ в Китае

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В китайском Чжэнчжоу с помощью контролируемого взрыва снесли ТЭЦ, которая работала с 1953 года. Посмотрите, как это было.
ТЭЦ закрыли еще в 2019 году. Теперь на её месте планируют построить парк и жилые кварталы.
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