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Зрелищные кадры сноса ТЭЦ в Китае

Зрелищные кадры сноса ТЭЦ в Китае

Автор:
27 июня 2024 06:37
Метки: Видео   Китай   взрыв   интересно   снос   тэц   
1938
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1

В китайском Чжэнчжоу с помощью контролируемого взрыва снесли ТЭЦ, которая работала с 1953 года. Посмотрите, как это было.

ТЭЦ закрыли еще в 2019 году. Теперь на её месте планируют построить парк и жилые кварталы.

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Метки: Видео   Китай   взрыв   интересно   снос   тэц   
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9  комментариев
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846
Игорь 2 часа назад
Богато живут китайцы, коли такие огромные предприятия уничтожают...
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15k
Габит Калыков Час назад
Лучшая по технике ликвидация зданий, которую я видел - это снос ВТЦ.
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11k
Vacony Час назад
и строить и рушить умеют ...
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35k
Slonyash Час назад
Красиво надо признать!
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413
Самуил Маршак 2 часа назад
Как песочный замок рушится…
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1k
Gromkhard 2 часа назад
Всегда удивлялся работе подрывников зданий. В городе это ж как адо ювелирно все рассчитать! :)
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4058 постов (4059 в горячем)

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