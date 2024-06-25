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У самолета открылся фонарь кабины в полете

У самолета открылся фонарь кабины в полете

Автор:
25 июня 2024 06:05
Метки: Видео   в мире   пилот   повзло   полёт   самолет   фонарь кабины   
1732
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Нарине Мелкумян из Голландии смогла посадить спортивный самолёт Extra 330LX после того, как у него открылся фонарь кабины в полете.

Позже женщина призналась, что забыла проверить "замок". Теперь точно не будет забывать.

Героине ролика потребовалось около 28 часов для полного восстановления зрения.

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Метки: Видео   в мире   пилот   повзло   полёт   самолет   фонарь кабины   
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11  комментариев
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9k
Pravednik84 2 часа назад
А люди не летают;
Не летают как птицы;
От того что ветер рвёт;
Ослабшие глазницы.
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11k
Alex 8 минут назад
Молодец деваха, не растерялась.
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21k
Голос Вселенной 8 минут назад
Был бы я на ее месте - из своих кирпичей после полета построил бы себе дом.....
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65k
Олег 13 минут назад
Нарине Мелкумян из Голландии
Хомяк, родившийся в конюшне= конь!
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896k
А.Берестенко 21 минуту назад
СКОРОСТИ
- предельно допустимая скорость (Vne) 407 км/ч
- скорость маневрирования (Va) 293 км/ч
- скорость сваливания при ВВ 700 кг (Vs) 102 км/ч
- скорость сваливания при ВВ 840 кг (Vs) 111 км/ч
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3k
Игорь 47 минут назад
Какая голландская фамилия
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0
Александр Игорь 17 минут назад
Вот такой интересный язык...
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108
Patron 56 минут назад
Это ей ещё шмель в глаз не прилетел.
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18k
Alex 59 минут назад
Накраситься и камеру включить она не забыла....
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40k
Dobry vojak Svejk Час назад
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555
Alex 2 часа назад
" А я сяду в кабриолет,
и улечу куда-нибудь"...
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3757 постов (3720 в горячем)

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