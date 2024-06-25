У самолета открылся фонарь кабины в полете

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Нарине Мелкумян из Голландии смогла посадить спортивный самолёт Extra 330LX после того, как у него открылся фонарь кабины в полете.
Позже женщина призналась, что забыла проверить "замок". Теперь точно не будет забывать.
Героине ролика потребовалось около 28 часов для полного восстановления зрения.
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Не летают как птицы;
От того что ветер рвёт;
Ослабшие глазницы.
- предельно допустимая скорость (Vne) 407 км/ч
- скорость маневрирования (Va) 293 км/ч
- скорость сваливания при ВВ 700 кг (Vs) 102 км/ч
- скорость сваливания при ВВ 840 кг (Vs) 111 км/ч
и улечу куда-нибудь"...