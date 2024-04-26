«Хватаюсь за всё подряд»: пилот, посадивший самолёт «Уральских авиалиний» в поле, устроился таксистом

А Семенов до сих пор находится в неоплачиваемом отпуске. Первые 7 месяцев после отстранения, он вместе с семьёй жил на сбережения, потом деньги кончились:

Хватаюсь за всё подряд. Бывает, что работаю таксистом, а бывает, и грузчиком. Детей кормить надо, поэтому выбирать не приходится. Еще у нас два кредита - на машину и на квартиру, что составляет около 60 тысяч ежемесячно, а еще коммуналка - 10 тысяч и репетиторы с секциями для детей - 80 тысяч.

По словам супруги Семенова, перспектив вернуться к полётам у её мужа практически нет: