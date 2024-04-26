FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8719 постов • 1062 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Хватаюсь за всё подряд»: пилот, посадивший самолёт «Уральских авиалиний» в поле, устроился таксистом

«Хватаюсь за всё подряд»: пилот, посадивший самолёт «Уральских авиалиний» в поле, устроился таксистом

Автор:
26 апреля 2024 14:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Уральские авиалинии   пилот   самолет   экипаж   экстренная посадка   
1511
4
2

Также он подрабатывает грузчиком.

12 сентября 2023 года, Airbus-A320 приземлился посреди поля в Новосибирской области. На борту было 159 пассажиров, 23 из них - дети, и 6 членов экипажа. Пилоты судна утверждали, что посадка случилась из-за риска отказа двигателя. Глава «Уральских Авиалиний» Сергей Скуратов говорил, что дело было в отказе гидравлики. А комиссия Росавиации постановила, что дело было в множественных нарушениях и ошибках экипажа.

После расследования, «Уральские авиалинии» отстранили от работы пилотов Сергея Белова и Эдуарда Семенова. В СМИ даже сообщали, что Белов написал заявление на увольнение, но позже он опроверг эту информацию.

А Семенов до сих пор находится в неоплачиваемом отпуске. Первые 7 месяцев после отстранения, он вместе с семьёй жил на сбережения, потом деньги кончились:

Хватаюсь за всё подряд. Бывает, что работаю таксистом, а бывает, и грузчиком. Детей кормить надо, поэтому выбирать не приходится. Еще у нас два кредита - на машину и на квартиру, что составляет около 60 тысяч ежемесячно, а еще коммуналка - 10 тысяч и репетиторы с секциями для детей - 80 тысяч.

По словам супруги Семенова, перспектив вернуться к полётам у её мужа практически нет:

В авиакомпании официально ничего не говорят. Неофициально прогнозы неутешительные, по всей вероятности.

Сразу после экстренной посадки, пилотов величали героями и готовы были носить на руках. Потом вышел отчёт комиссии Росавиации, в котором действия пилотов назвали «безрассудными», а их уровень подготовки «недопустимо низким». Кроме того, усиленно обсуждали версию, что они не смогли правильно рассчитать объём топлива для полёта и не разобрались в системе индикации самолёта в аварийной ситуации.

Один пилот сейчас таксует, второй - в «свободном полёте». Но оба из компании официально не уволены.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Уральские авиалинии   пилот   самолет   экипаж   экстренная посадка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
Fat Lynx 48 минут назад
Ну йух его знает что там да как... Про*б точно был, не понятно только чей. Одно хорошо, что без жертв обошлось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Example 6.2.6 8 минут назад
Собственно, если пилоты не согласны с выводом комиссии - они могут обжаловать его в суде и вернуться к работе, получив компенсацию за простой. Но, раз этого не происходит, скорее всего в суд идти не с чем.
Да и по честному - для авиакомпании, хороший пилот с большим числом налёта, ценный кадр. Такого нового по объявлению с улицы не наймёшь, тут либо переманивать у кого-то, либо брать новичка из училища и взращивать профессионала. Если двух пилотов отстранили и не жаждут их возвращать в штат (даже с переобучением на другие должности), возможно эти пилоты не слишком хорошо себя зарекомендовали. Потому что, повторюсь, кадры - очень важны, особенно кадры узкоспециализированные. Это не кассира в магазине уволить и другого нанять. Да даже с кассиром - поди поищи человека, который будет хорошо исполнять свои должностные обязанности и чувствовать себя как рыба в воде на своём рабочем месте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
poбт 21 минуту назад
"Хватаюсь за всё подряд."
а жене не пора начать работать?
про репетиторов с секциями вообще дичь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Lexx 22 минуты назад
Пилота лайнеров приравняли к Джамшутам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alexander Полчаса назад
Ну кто бы сомневался что проще найти крайнего в виде пилота, чем обвинить крупную компанию. Явно что не пилоты экономят на топливе заливая его самый минимум, у них задачи безопасно полет провести, а вот авиакомпания со своими режимами экономии лишний раз доказала свою крохоборость наплевав на людей в очередной раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43
Alex 38 минут назад
По статистике в России 90% авиакатастроф связано с ошибками экипажа. Так что не удивлен. Чего стоит только сгоревший недавно суперджет. Так что, как говорится рожденный ползать, летать не может, пускай такси водит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Kostick 38 минут назад
судя по его жизни, он не только остаток топлива не мог рассчитать (а там же и резерв требуется, дабы на запасный уйти, в случае ахтунга), он то по жизни баклан. продолжать пулять под сотку в месяц на репетиторов-секции? пусть таксерастом попробует теперь на такую жизнь заработать .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
tamin 41 минуту назад
Есть подозрение, что дело нечисто там.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Teodor 45 минут назад
Репетиторы и секции для детей, несомненно, самое необходимое в данной ситуации. Лучше бы сам больше внимания детям уделял раз у него избыток свободного времени образовался...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Лютый вам Бетховен 46 минут назад
Но оба из компании официально не уволены.
==========================
Значит, дело действительно нечисто и кое-кто не хочет отвечать за свои действия, но и пилотов терять тоже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
313
Голован Щекн 48 минут назад
а опротестовать в суде свое отстранение или подтвердить квалификацию пересдачей экзамена не судьба? или выводы комиссии реальные, а не прикрывают эффективных менеджеров из главного офиса
как вариант, уехать например в Китай где авиация, большая и малая, растет на 30% в год и пилотов со стажем берут без проблем, раз уж тут "карму" испортили?
не так уж важно пилоты ошиблись или нет, главное что обошлось без трагедии и люди живы, что вообще говорит о навыках экипажа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Голос Вселенной 53 минуты назад
Судить их по вопросу этой посадки не берусь, т.к. не спец в этой области.
Но чисто по-человечески - ему сейчас не позавидуешь.........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
164
risti Голос Вселенной Полчаса назад
но если предположить, что они виноваты - то и "не позавидуешь" - ошибочная позиция. Потому что как вы правильно написали - у нас нет достаточной информации, только вывод комиссии, в котором как всегда в первую очередь надо найти стрелочника не из высокопоставленных. А может реально пилоты с недостатком образования...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
798
Алексей Бляйбтрой 56 минут назад
Мужик молодец. руки не опустил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43
Alex surgy 36 минут назад
да нет у нас профессионалов, все профессионалы уходят в зарубежные компании, остаются бестолочи и молодежь, а как у нас начали датировать дополнительно пилотов на SSJ так все эти оставшиеся сразу стали профессионалами на этих птичках. Летать страшно последнее время.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2843 поста (2798 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

299404



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Совсем другие: женщины СССР во всей красе
Совсем другие: женщины СССР во всей красе
«Он русских на колени ставит»: в Батайске десятки активистов пришли разбираться с учеником, доводившим школьную учительницу
«Он русских на колени ставит»: в Батайске десятки активистов пришли разбираться с...
Набирающие популярность в сообществах
Картинки со смыслом
Картинки со смыслом
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 апреля
Автомобильный аккумулятор CATL способен за 10 минут зарядиться на 600 км пути
Автомобильный аккумулятор CATL способен за 10 минут зарядиться на 600 км пути
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#кот#автомобили#люди#ДТП#история#интересное#Реакция#съемка#sim
#животные#Юмор#автомир#аварии#факты#в мире#забавно#кино#природа#Китай
#Прикол#машина#кошка#интересно#авто аварии#позитив#Автовсячина#фильм#Россия#новости
Автомобильный аккумулятор CATL способен за 10 минут зарядиться на 600 км пути Автомобильный аккумулятор CATL способен за 10 минут зарядиться на 600 км пути 5 самых опасных аварийных посадок в истории гражданской авиации 5 самых опасных аварийных посадок в истории гражданской авиации В Улан-Удэ самолёт загорелся через несколько минут после взлёта В Улан-Удэ самолёт загорелся через несколько минут после взлёта Пилотам, посадившим в поле самолёт с пассажирами, предложили написать заявление «по собственному желанию» Пилотам, посадившим в поле самолёт с пассажирами, предложили написать заявление «по собственному... Пассажирский самолёт Сочи-Омск экстренно сел на грунт неподалёку от Новосибирска Пассажирский самолёт Сочи-Омск экстренно сел на грунт неподалёку от Новосибирска Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившим лайнер на кукурузном поле в Подмосковье Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившим лайнер на кукурузном поле в Подмосковье

На что жалуетесь?

Вернуться