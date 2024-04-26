«Хватаюсь за всё подряд»: пилот, посадивший самолёт «Уральских авиалиний» в поле, устроился таксистом

Также он подрабатывает грузчиком.
12 сентября 2023 года, Airbus-A320 приземлился посреди поля в Новосибирской области. На борту было 159 пассажиров, 23 из них - дети, и 6 членов экипажа. Пилоты судна утверждали, что посадка случилась из-за риска отказа двигателя. Глава «Уральских Авиалиний» Сергей Скуратов говорил, что дело было в отказе гидравлики. А комиссия Росавиации постановила, что дело было в множественных нарушениях и ошибках экипажа.
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После расследования, «Уральские авиалинии» отстранили от работы пилотов Сергея Белова и Эдуарда Семенова. В СМИ даже сообщали, что Белов написал заявление на увольнение, но позже он опроверг эту информацию.
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А Семенов до сих пор находится в неоплачиваемом отпуске. Первые 7 месяцев после отстранения, он вместе с семьёй жил на сбережения, потом деньги кончились:
Хватаюсь за всё подряд. Бывает, что работаю таксистом, а бывает, и грузчиком. Детей кормить надо, поэтому выбирать не приходится. Еще у нас два кредита - на машину и на квартиру, что составляет около 60 тысяч ежемесячно, а еще коммуналка - 10 тысяч и репетиторы с секциями для детей - 80 тысяч.
По словам супруги Семенова, перспектив вернуться к полётам у её мужа практически нет:
В авиакомпании официально ничего не говорят. Неофициально прогнозы неутешительные, по всей вероятности.
Сразу после экстренной посадки, пилотов величали героями и готовы были носить на руках. Потом вышел отчёт комиссии Росавиации, в котором действия пилотов назвали «безрассудными», а их уровень подготовки «недопустимо низким». Кроме того, усиленно обсуждали версию, что они не смогли правильно рассчитать объём топлива для полёта и не разобрались в системе индикации самолёта в аварийной ситуации.
Один пилот сейчас таксует, второй - в «свободном полёте». Но оба из компании официально не уволены.
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Да и по честному - для авиакомпании, хороший пилот с большим числом налёта, ценный кадр. Такого нового по объявлению с улицы не наймёшь, тут либо переманивать у кого-то, либо брать новичка из училища и взращивать профессионала. Если двух пилотов отстранили и не жаждут их возвращать в штат (даже с переобучением на другие должности), возможно эти пилоты не слишком хорошо себя зарекомендовали. Потому что, повторюсь, кадры - очень важны, особенно кадры узкоспециализированные. Это не кассира в магазине уволить и другого нанять. Да даже с кассиром - поди поищи человека, который будет хорошо исполнять свои должностные обязанности и чувствовать себя как рыба в воде на своём рабочем месте.
а жене не пора начать работать?
про репетиторов с секциями вообще дичь...
Моя дочь видит себя художником, я к этому отношусь не очень хорошо, сам не художник, но довелось окунуться в их комьюнити (эко слово то красивое) - чувство гадливости до сих пор на всю катушку)... Но, ей не мешаю, тем более что у неё реально талант, ну а сам поставил ей штрих, чутка теории (совсем чутка), а чем я ещё ей могу помочь? Да ничем!
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Значит, дело действительно нечисто и кое-кто не хочет отвечать за свои действия, но и пилотов терять тоже.
как вариант, уехать например в Китай где авиация, большая и малая, растет на 30% в год и пилотов со стажем берут без проблем, раз уж тут "карму" испортили?
не так уж важно пилоты ошиблись или нет, главное что обошлось без трагедии и люди живы, что вообще говорит о навыках экипажа
Но чисто по-человечески - ему сейчас не позавидуешь.........
В любом случае, ошиблись они или нет, они старались спасти самолет, спасти людей. Они старались и делали все, что возможно, что от них зависело. Поэтому чисто по-человечески ну не заслужили они того, чтобы сейчас выживать.
Борт угробил! Людей чуть не погубил! Теперь ноет в СМИ, мол работы нет.
Даже грузчиков заставляют выплачивать ущерб, продавцы возмещают недосдачу. А тут целый самолет
Ошибок пилотов было много, эта известна тем, что без жертв. А вот пример с погибшими- трагедия Суперджет в Шереметьево.
Лично мне хочется летать с профессиональными пилотами, которых постоянно экзаменуют и обучают, поэтому летаю только Аэрофлотом