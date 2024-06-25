Экстремальная прогулка на катере в Санкт-Петербурге

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Опасные покатушки молодых людей по каналам в Санкт-Петербурге, которые могли привести к трагедии.
Пользователь сети увидел в ролике сразу несколько нарушений:
1. КоАП 11.7 превышение скорости (там ограничение 8км/ч, в зоне швартовки 5, а идут они 40-50 км/ч минимум).
2. Несоблюдение требований знаков.
3. Управление судном в период запрета навигации - по каналам запретили ходить до осени.
4. Нарушение безопасности пассажиров.
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