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Экстремальная прогулка на катере в Санкт-Петербурге

Экстремальная прогулка на катере в Санкт-Петербурге

Автор:
25 июня 2024 06:12
Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   канал   катер   люди   скорость   
1821
1
1

Опасные покатушки молодых людей по каналам в Санкт-Петербурге, которые могли привести к трагедии.

Пользователь сети увидел в ролике сразу несколько нарушений:

1. КоАП 11.7 превышение скорости (там ограничение 8км/ч, в зоне швартовки 5, а идут они 40-50 км/ч минимум).

2. Несоблюдение требований знаков.

3. Управление судном в период запрета навигации - по каналам запретили ходить до осени.

4. Нарушение безопасности пассажиров.

Источник:

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Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   канал   катер   люди   скорость   
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8  комментариев
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1k
Сергей С 54 минуты назад
Дегенераты
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11k
Alex 13 минут назад
Эх, я так надеялся, что врежутся и взорвутся.
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12k
DumDum 16 минут назад
Снова чьи-то дети, отцы которых, в принципе, знают, чем сыновья занимаются?
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0
Александр 21 минуту назад
Нарушать и потом выкладывать это в сеть...
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2k
max 47 минут назад
В тюрьму отморозков.
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9k
perekrestok 52 минуты назад
Таких надо лечить привязыванием к столбу с одновременным введением укола адреналина и клизмы из скипидара. Это будет не очень гуманно но безопасно для окружающих.
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307
Сергей Сахаровский 54 минуты назад
Ну не знаю особо как реагировать - дух захватывает конечно.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3757 постов (3720 в горячем)

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