Юная королева дискотек

Некоторым людям желание и умение отрываться даровано с рождения. Девочка из этого ролика доказала это на своем примере.

Находясь на музыкальном фестивале, она умудрилась задать настроение и зарядить искушенную толпу своим танцем. Малышка настолько профессионально отрывается, будто она на самом деле родилась прямо на рейве. Посмотрите, как она чувствует, — это все говорит само за себя.