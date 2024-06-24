Юная королева дискотек

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Девочка задает настроение и заряжает толпу взрослых своим танцем на фестивале электронной музыки.
Некоторым людям желание и умение отрываться даровано с рождения. Девочка из этого ролика доказала это на своем примере.
Находясь на музыкальном фестивале, она умудрилась задать настроение и зарядить искушенную толпу своим танцем. Малышка настолько профессионально отрывается, будто она на самом деле родилась прямо на рейве. Посмотрите, как она чувствует, — это все говорит само за себя.
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