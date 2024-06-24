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Юная королева дискотек

Юная королева дискотек

Автор:
24 июня 2024 07:15
Метки: Видео   Прикол   Фестиваль   девочка   дети   рейв   танец   
1590
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Девочка задает настроение и заряжает толпу взрослых своим танцем на фестивале электронной музыки.

Некоторым людям желание и умение отрываться даровано с рождения. Девочка из этого ролика доказала это на своем примере.

Находясь на музыкальном фестивале, она умудрилась задать настроение и зарядить искушенную толпу своим танцем. Малышка настолько профессионально отрывается, будто она на самом деле родилась прямо на рейве. Посмотрите, как она чувствует, — это все говорит само за себя.

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Метки: Видео   Прикол   Фестиваль   девочка   дети   рейв   танец   
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17k
Типа граф Полчаса назад
Да ничего особенного . Вот полное погружение ...
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18k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
"Малышка настолько профессионально отрывается" (с) Я так понимаю, что она уже обдолбанная и обжеванная в хлам, на таких фестивалях встретить трезвого шанс 1 к 100000
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4053 поста (4048 в горячем)

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