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В&nbsp;Индии на&nbsp;пенсию проводили собаку-ищейку, 12&nbsp;лет проработавшую в&nbsp;полиции

В Индии на пенсию проводили собаку-ищейку, 12 лет проработавшую в полиции

Автор:
23 июня 2024 10:42
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   в мире   животные   полиция   собака-ищейка   
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В Индии на торжественной церемонии в отставку отправили собаку-ищейку по кличке Тара, прослужившую в полиции 12 лет. Лабрадор был не просто служебной, а элитной собакой — он входил в специальный отряд, обеспечивавший безопасность первых лиц государства и других важных персон во время массовых мероприятий. В том числе Тара занималась поиском взрывоопасных веществ.

После завершения своей службы верную собаку проводили на заслуженный отдых с почестями. По этому случаю Тара была украшена традиционными индийскими гирляндами из цветов бархатцев, а на шею ей накинули специальную шаль в знак уважения к ее заслугам. А коллеги-полицейские устроили ей настоящие овации.

Офицеры с теплотой отзывались об исключительном нюхе Тары, который помог предотвратить множество потенциальных угроз. Любопытно, что за время службы у этой черной собаки из-за болезни витилиго шерсть полностью поседела.

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Метки: Видео   Индия   в мире   животные   полиция   собака-ищейка   
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