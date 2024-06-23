В Индии на пенсию проводили собаку-ищейку, 12 лет проработавшую в полиции

После завершения своей службы верную собаку проводили на заслуженный отдых с почестями. По этому случаю Тара была украшена традиционными индийскими гирляндами из цветов бархатцев, а на шею ей накинули специальную шаль в знак уважения к ее заслугам. А коллеги-полицейские устроили ей настоящие овации.



Офицеры с теплотой отзывались об исключительном нюхе Тары, который помог предотвратить множество потенциальных угроз. Любопытно, что за время службы у этой черной собаки из-за болезни витилиго шерсть полностью поседела.