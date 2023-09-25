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Гориллы, спасающиеся от дождя, рассмешили посетителей зоопарка

Гориллы, спасающиеся от дождя, рассмешили посетителей зоопарка

Автор:
25 сентября 2023 14:22
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   горилла   дождь   животные   кадр   смех   
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Дождь застал горилл врасплох в зоопарке Лондона. Животные поспешили в укрытие, а один из приматов даже схватил что-то похожее на куртку, чтобы укрыть голову.

На кадрах горилла несется в крытый вольер, в одной руке она держит зелень, а второй - прикрывает голову. За ней следует сородич, накинувший на себя какую-то материю.

Уморительное видео просмотрели 33 млн раз, оно собрало более 23 тыс. комментариев.

"Я после выпрямления волос", - написал один из шутников.

Другой добавил: "Похоже на мою маму, которая бежит за бельем на улицу, когда дождь собирается".

"Я, когда идет дождь, а у меня прическа и макияж", - прокомментировала девушка.


Также недавно были опубликованы кадры нахальной обезьяны из парка развлечений в Давао-де-Оро, Филиппины.

21-летняя Грейси Санго осторожно угостила обезьянку и приблизилась к ней, а та выхватила ее телефон. Девушка кричала и прыгала, умоляя животное отдать ей ценную вещь. К счастью, один из посетителей сумел вернуть украденное.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   горилла   дождь   животные   кадр   смех   
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2  комментария
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Enigma Kuutar 7 минут назад
А это точно гориллы, а не шимпанзе?
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23k
hebpat Час назад
Совсем как люди бегущие от дождя
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