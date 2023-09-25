Гориллы, спасающиеся от дождя, рассмешили посетителей зоопарка

Дождь застал горилл врасплох в зоопарке Лондона. Животные поспешили в укрытие, а один из приматов даже схватил что-то похожее на куртку, чтобы укрыть голову.
На кадрах горилла несется в крытый вольер, в одной руке она держит зелень, а второй - прикрывает голову. За ней следует сородич, накинувший на себя какую-то материю.
Уморительное видео просмотрели 33 млн раз, оно собрало более 23 тыс. комментариев.
"Я после выпрямления волос", - написал один из шутников.
Другой добавил: "Похоже на мою маму, которая бежит за бельем на улицу, когда дождь собирается".
"Я, когда идет дождь, а у меня прическа и макияж", - прокомментировала девушка.
Также недавно были опубликованы кадры нахальной обезьяны из парка развлечений в Давао-де-Оро, Филиппины.
21-летняя Грейси Санго осторожно угостила обезьянку и приблизилась к ней, а та выхватила ее телефон. Девушка кричала и прыгала, умоляя животное отдать ей ценную вещь. К счастью, один из посетителей сумел вернуть украденное.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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