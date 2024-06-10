Забавный эпизод на съемках "Властелина колец"

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Во время съемок трилогии "Властелин колец" за кадром происходила масса смешных историй. Вот лишь один из эпизодов.
Гэндальф Белый на несколько мгновений стал "Гэндальфом Великолепным"
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-ОН им и был....,.Под хвост,, баловался ,чародей..Идить его в маковку..))))