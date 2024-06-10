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Забавный эпизод на съемках "Властелина колец"

Забавный эпизод на съемках "Властелина колец"

Автор:
10 июня 2024 10:48
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Юмор   властелин колец   за кадром   кино   фильм   
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Во время съемок трилогии "Властелин колец" за кадром происходила масса смешных историй. Вот лишь один из эпизодов.

Гэндальф Белый на несколько мгновений стал "Гэндальфом Великолепным"

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Метки: Видео   Юмор   властелин колец   за кадром   кино   фильм   
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Александр Час назад
Стал Пендальф
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4018 постов (4011 в горячем)

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