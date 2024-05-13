Звуки мужчин после 30 лет

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Нарезка охов и вздохов персонажа мини-сериала в жанре исторической драмы "Сегун" как образец звуков мужчин после 30 лет. Узнали себя или знакомых?
Кряхтение, оханье, бубнёж, ворчание и многое другое. Впрочем, у некоторых это начинается раньше. Узнали? Согласны?
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после 40 тогда уж