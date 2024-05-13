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Звуки мужчин после 30 лет

Звуки мужчин после 30 лет

Автор:
13 мая 2024 13:47
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   кино   мужчины   сёгун   фильм   
1558
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Нарезка охов и вздохов персонажа мини-сериала в жанре исторической драмы "Сегун" как образец звуков мужчин после 30 лет. Узнали себя или знакомых?

Кряхтение, оханье, бубнёж, ворчание и многое другое. Впрочем, у некоторых это начинается раньше. Узнали? Согласны?

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   кино   мужчины   сёгун   фильм   
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14  комментариев
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13k
Б.Касторский Час назад
Достали "старики за 30". Кряхтят, охают и жалуются что всё болит.
Раньше как-то даже неудобно было обсуждать болячки даже с друзьями. А теперь какое-то изнеженное поколение.
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42k
Бабай 5 минут назад
Это же японцы. Они звуки своеобразные издают. Сильно раздражает когда дублируют японский фильм и пытаются сохранить интонацию и громкость речи. Кряхтят, рычат не по делу и орут постоянно. Ну они так общаются, речь такая, но нас-то за что?
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4k
Андрей Полчаса назад
Пост хрень. Сериал нормуль.
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1k
Victor Chromov 51 минуту назад
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6k
Йож 51 минуту назад
Так у них вздохи, охи - это слова. Многое на этом строится как выражение чувств.
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5k
Pechenegiatakuyt Час назад
Когда уже женский топ-10 выйдет?
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7k
hhwost Час назад
"мужчина после 40 это компиляция стрёмных звуков" (с)
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9k
Гвоздь Час назад
когда не успел повзрослеть, а спину уже ломит.

после 40 тогда уж
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1k
Uganda 2 часа назад
когда спину ломит еще не такие звуки издаешь
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3693 поста (3648 в горячем)

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