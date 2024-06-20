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Девушка ранила парней, пытавшихся её ограбить

Девушка ранила парней, пытавшихся её ограбить

Автор:
20 июня 2024 06:04
Сообщество : Криминал
Метки: Аргентина   Видео   Девушка   люди   ограбление   полицейский   полиция   
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В Аргентине двое парней подъехали к девушке на улице и попытались её ограбить. Однако налетчики ошиблись с выбором жертвы. Оказалось, что девушка работает в полиции.

В Аргентине двое парней попытались ограбить девушку на улице, но она неожиданно дала им отпор.

Девушка шла по тротуару, когда к ней подъехал мотоцикл и резко затормозил рядом. С него спрыгнул парень и бросился на жертву, однако она оказалась не так беззащитна.

Выяснилось, что грабители выбрали жертвой девушку, которая работает в полиции: хоть в момент нападения она не была при исполнении, у нее осталось табельное оружие. Чтобы защитить себя, она открыла стрельбу. Оба нападавших пострадали, но смогли сбежать.

Через несколько минут в местную больницу поступил раненый мужчина, совпавший по описанию с одним из неудачливых грабителей. Спустя несколько часов за медицинской помощью обратился и второй злоумышленник. Обоих мужчин задержали. Полицейским удалось установить возраст пострадавших: им 18 и 19 лет.

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Метки: Аргентина   Видео   Девушка   люди   ограбление   полицейский   полиция   
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571
Herr Mannelig 4 часа назад
Что ж она так плохо стреляет
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2
Сергей 2 часа назад
А девушка сурово достала пистолет.
Пальнула снова, снова и хулиганов нет
Во всех она попала, лежат они пластом,
Но долго вспоминала их руки под пальтом...
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20k
Alush 2 часа назад
Вот так вот подойдешь к девушке на предмет познакомится, а она тебя из пистолета...
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3k
Олег Жижин 2 часа назад
реакция класс
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5k
Chev Chelios 3 часа назад
Оценила ситуацию и отреагировала буквально за секунду. Стреляла из положения "х... пойми как" и умудрилась подстрелить обоих, причем второго в движении и на достаточно большом расстоянии для пистолета. Короче МОЛОДЕЦ!
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3k
Оксид Бетона 4 часа назад
Как быстро убежал раненый мужчина лет 18 или 19!...
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4042 поста (4038 в горячем)

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