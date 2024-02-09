40 фото-сравнений, которые заставляют по-новому взглянуть на мир

Автор:
09 февраля 2024 11:20
Сравнивать себя с другими в любом случае нехорошо. А вот взглянуть на эти коллажи - другое дело. Здесь впечатляющие примеры преображения, взросления и прочие интересности.
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4. Первый день в школе стал тяжёлым испытанием
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10. Разница между братом и сестрой из одного помёта
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12. До и после химиотерапии
13. "У моего мужа карие глаза, у меня - голубые. Это глаза наших четверых детей"
15. До и после фразы "До свидания"
16. Брекеты творят чудеса
18. Сравнение белого медведя и барибала
19. Февраль и август 2023 года в Ондалснесе, Норвегия
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23. "Мама нашла на дереве лимон, по форме напоминающий морковку"
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27. Рыжие волосы потускнели. Разница в 11 лет
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29. После первой и второй пересадки роговицы
31. Колодец Иакова в 2014 году и в настоящее время
32. Клавиатура, руки для сравнения
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35. Разница между снимками всего 3 часа, причина смога - пожары в Канаде
37. Шестерня от линкора времен Второй мировой Войны
38. Уши до и после операции
39. Слоновий чеснок и обычный
40. В этом магазине игрушки стоят дороже цыплят
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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