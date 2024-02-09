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40 фото-сравнений, которые заставляют по-новому взглянуть на мир

40 фото-сравнений, которые заставляют по-новому взглянуть на мир

Автор:
09 февраля 2024 11:20
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Коллаж   животные   люди   мир   природа   сравнение   фотография   
1447
41

Сравнивать себя с другими в любом случае нехорошо. А вот взглянуть на эти коллажи - другое дело. Здесь впечатляющие примеры преображения, взросления и прочие интересности.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Коллаж   животные   люди   мир   природа   сравнение   фотография   
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АнтонПолднев Час назад
Хорошая попытка. Но закрашивать зуб на левой фотке нужно было поаккуратнее.

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Fuchsia

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