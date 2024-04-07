Миссия невыполнима: испанец учит цифры на русском

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Все знают, что русский язык чрезвычайно сложен для заучивания. Причем, некоторые вещи, требующие понимания, уяснить и родившимся в России непросто. Что уж говорить об иностранцах!
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Метки: Видео Юмор забавно иностранец русский язык цифры
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