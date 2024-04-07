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Миссия невыполнима: испанец учит цифры на русском

Миссия невыполнима: испанец учит цифры на русском

Автор:
07 апреля 2024 12:56
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   забавно   иностранец   русский язык   цифры   
1593
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Все знают, что русский язык чрезвычайно сложен для заучивания. Причем, некоторые вещи, требующие понимания, уяснить и родившимся в России непросто. Что уж говорить об иностранцах!

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Метки: Видео   Юмор   забавно   иностранец   русский язык   цифры   
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Гвоздь Полчаса назад
лежа знания тяжко даются.
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Maxim Russo Минуту назад
Не знаю... Французские числительные тоже... э... не очевидные.
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2958 постов (2872 в горячем)

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