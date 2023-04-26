«Ограбление года» на Украине: парни хотели обнести банкомат, но вместо него было это

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И получилось как-то так.
В украинском Тернополе группа «лихих парней» задумала стать бандой грабителей. А чтобы потренироваться - ребята взломали автомат с мягкими игрушками, украли 60 плюшевых зверей и попозировали перед камерами.
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Теперь «бандитов» разыскивает полиция.
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