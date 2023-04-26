FISHKINET
Сообщество Криминал 1804 поста • 349 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
«Ограбление года» на Украине: парни хотели обнести банкомат, но вместо него было это

«Ограбление года» на Украине: парни хотели обнести банкомат, но вместо него было это

Автор:
26 апреля 2023 16:12
Сообщество : Криминал
Метки: Автомат   Тернополь   Украина   бандиты   банкомат   видео   ограбление   плюшевые игрушки   
1532
1
1

И получилось как-то так.

В украинском Тернополе группа «лихих парней» задумала стать бандой грабителей. А чтобы потренироваться - ребята взломали автомат с мягкими игрушками, украли 60 плюшевых зверей и попозировали перед камерами.

Теперь «бандитов» разыскивает полиция.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Автомат   Тернополь   Украина   бандиты   банкомат   видео   ограбление   плюшевые игрушки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Киры4 Час назад
Им и в ментовке повестки всучат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
14k
Александр Полчаса назад
Пацаны то продвинутые, ещё посреди улицы срать сядут, чтоб уж точно "замели". А там, глядишь, годика два припаяют, и война закончится...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дмитрий 42 минуты назад
Какой то заголовок не для новости. Хотели, обнести. Хотели обнести автомат игровой, его и "обнесли". При чём здесь банкомат? Непонятно. Если типа тупое преступление, так ещё тупее бывали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
GROMOZEKA 58 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

215253



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Столичный таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей деньги
Столичный таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей деньги
Журналист из Швейцарии удостоверился, что в Москве есть колбаса, электричество и сотовая связь
Журналист из Швейцарии удостоверился, что в Москве есть колбаса, электричество и...
Набирающие популярность в сообществах
Как нейросеть Leonardo визуализировала очень-очень странные новости
Как нейросеть Leonardo визуализировала очень-очень странные новости
Как "кокаиновые подлодки" везут наркотики из Латинской Америки в Европу
Как "кокаиновые подлодки" везут наркотики из Латинской Америки в Европу
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Недостаточный рост

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересно#факты#США#аварии#авто аварии#Прошлое#Россия#шоу бизнес
#Юмор#автомобили#интересное#история#люди#дтп#актеры#Автовсячина#фильм#природа
#Прикол#автомир#животные#в мире#подборка#кино#забавно#Жизнь#знаменитости#дети
Санкции санкциями, а мазик оставьте Санкции санкциями, а мазик оставьте Пакистанский вестерн: неудачное ограбление торговой точки Пакистанский вестерн: неудачное ограбление торговой точки Украинская беженка продолжает возмущаться жадностью немецкого кавалера Украинская беженка продолжает возмущаться жадностью немецкого кавалера Крепкая дверь спасла девушку от грабителей Крепкая дверь спасла девушку от грабителей Сентиментальный преступник с молотком ограбил продуктовый магазин Сентиментальный преступник с молотком ограбил продуктовый магазин Ограбление без шума и пыли Ограбление без шума и пыли

На что жалуетесь?

Вернуться