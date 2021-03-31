Как на самом деле устроены банкоматы

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Автор этого ролика точно знает, куда на самом деле попадают деньги, которые люди отправляют в банкомат.
Они попадают в цепкие зубы и лапы котеек. Что коты, сидящие внутри банкоматов, делают с деньгами потом, неизвестно. Наверняка, финансируют спецоперации по захвату мира и спонсируют тех, кто распространяет в интернете видео с котиками.
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