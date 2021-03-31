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Как на самом деле устроены банкоматы

Как на самом деле устроены банкоматы (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2021 08:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   банкомат   видео   деньги   животные   забавно   котик   фото   
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Автор этого ролика точно знает, куда на самом деле попадают деньги, которые люди отправляют в банкомат.

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Метки: Юмор   банкомат   видео   деньги   животные   забавно   котик   фото   
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Голос Вселенной 13 минут назад
Зачот! Дочке покажу, пусть знает правду!
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