Как на самом деле устроены банкоматы

Они попадают в цепкие зубы и лапы котеек. Что коты, сидящие внутри банкоматов, делают с деньгами потом, неизвестно. Наверняка, финансируют спецоперации по захвату мира и спонсируют тех, кто распространяет в интернете видео с котиками.