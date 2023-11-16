Молния убила женщину на колумбийском пляже

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Прямо в голову – врачи уже ничем не смогли помочь 34-летней жительницы Венесуэлы, в которую ударила молния.
Поразило также проходившего рядом мужчину, но ему удалось прийти в себя в течение нескольких секунд.
Шокирующий момент попал на камеру видеонаблюдения пляжа в Картахене.
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Зевс, игравший на этой приставке: тебе конец, тварь.