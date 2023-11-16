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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 919 постов • 44 подписчика подписаться
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Молния убила женщину на колумбийском пляже

Молния убила женщину на колумбийском пляже

Автор:
16 ноября 2023 10:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Колумбия   ЧП   в мире   молния   пляж   смерть   
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Прямо в голову – врачи уже ничем не смогли помочь 34-летней жительницы Венесуэлы, в которую ударила молния.

Поразило также проходившего рядом мужчину, но ему удалось прийти в себя в течение нескольких секунд.

Шокирующий момент попал на камеру видеонаблюдения пляжа в Картахене.

Источник:

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Метки: Видео   Колумбия   ЧП   в мире   молния   пляж   смерть   
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5  комментариев
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16k
ss 43 минуты назад
Нихрена себе она нагрешила!
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7k
Бу Час назад
судьба злодейка(
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895
thrashbox Час назад
Колумбийка: выкидывает приставку сына, чтобы начал учиться
Зевс, игравший на этой приставке: тебе конец, тварь.

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62k
pynh Час назад
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Snezhinka

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