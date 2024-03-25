Щенки поменялись мамами

Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений

Щенок пытается пройти полосу препятствий

Щенок, который не привык учиться на своих ошибках

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В яблочко: щенок неприятно удивил мужчину

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