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Щенки поменялись мамами

Щенки поменялись мамами

Автор:
25 марта 2024 13:43
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   мама   собака   щенок   
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Голодные щенки решили ненадолго поменяться мамами. Родительницы оказались не против.

В гостях всегда вкуснее.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   мама   собака   щенок   
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3  комментария
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Александр Ломовицкий Час назад
У моих соседей была мелкая собачка породы двор-терьер , она ощенилась аж 8 щенками . Для нее это было много поэтому моя кошка Анфиска попалась на том что поделила выводок с соседкой и выкармливала 4 щенков (она за месяц до этого окотилась а выжил один котенок) . Щенкам пофиг кто кормит главное чтоб кормили
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−9
Игорь 16 минут назад
Здpавcтвуйте. Извините, что пишу здеcь, больше негде..

Cейчаc ищу любую pаботу, но пока ничего не наxодитcя. Готов на любую подpаботку, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
Oт голода почти теpяю cознание. Oдолжить пpоcто не у кого. Oдолжите, пожалуйcта, на еду pублей 100-200. xоть на булку xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.

Ecли оcтавите контакты, то я готов веpнуть c пеpвой заpплаты (пеpеведу на каpту или номеp телефона). В этом cлучае оcтавьте cвои контакты в личныx cообщенияx. Я веpну 100%!

Пополните, пожалуйcта, номеp телефона на любую cумму: 8-952-133-65-10 (баланc номеpа телефона у опеpатоpа или по CБП)

Заpанее Вам большое человечеcкое cпаcибо.
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26k
сеньор Леонсио Час назад
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3567 постов (3531 в горячем)

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