Интересные экспонаты на мусорном полигоне в Иркутске

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Ничего необычного, просто терминаторы на мусорном полигоне в Иркутске. Нормальные же роботы, отправлять еще в прошлое и отправлять, а их выкинули...
И восстали машины из пепла ядерного огня
Место называется Музей «На свалке» и находится на полигоне ТБО под Иркутском. Музей оформлен в виде фэнтезийной крепости. Основная коллекция состоит из различных экспонатов, собранных сотрудниками полигона в местной мастерской. Также там можно встретить множество артефактов, найденных среди выброшенного мусора и военно-патриотический музей, где представлены оригиналы и реплики оружия разных веков.
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