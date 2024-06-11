Интересные экспонаты на мусорном полигоне в Иркутске

И восстали машины из пепла ядерного огня

Место называется Музей «На свалке» и находится на полигоне ТБО под Иркутском. Музей оформлен в виде фэнтезийной крепости. Основная коллекция состоит из различных экспонатов, собранных сотрудниками полигона в местной мастерской. Также там можно встретить множество артефактов, найденных среди выброшенного мусора и военно-патриотический музей, где представлены оригиналы и реплики оружия разных веков.