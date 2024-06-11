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Интересные экспонаты на мусорном полигоне в Иркутске

Интересные экспонаты на мусорном полигоне в Иркутске

Автор:
11 июня 2024 10:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Иркутск   музей   музей на свалке   полигон   свалка   
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Ничего необычного, просто терминаторы на мусорном полигоне в Иркутске. Нормальные же роботы, отправлять еще в прошлое и отправлять, а их выкинули...

И восстали машины из пепла ядерного огня

Место называется Музей «На свалке» и находится на полигоне ТБО под Иркутском. Музей оформлен в виде фэнтезийной крепости. Основная коллекция состоит из различных экспонатов, собранных сотрудниками полигона в местной мастерской. Также там можно встретить множество артефактов, найденных среди выброшенного мусора и военно-патриотический музей, где представлены оригиналы и реплики оружия разных веков.

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Метки: Видео   Иркутск   музей   музей на свалке   полигон   свалка   
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3  комментария
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куджо Час назад
Будете в Иркутске, рекомендую, терминаторы эт мелочь, там оч много интересного
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Себастьян Перейра
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