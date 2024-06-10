В Махачкале местный житель пожаловался, что сдал квартиру русскоговорящим туристам, которые превратили её в помойку

1212
1
1
Владелец жилья сообщил, что на вид приезжие показались приличными людьми, однако буквально за неделю изгадили жилплощадь так, что ее было не узнать
В комнате валялся мусор, использованная туалетная бумага. На кухне — горы сгоревшей посуды и жир на всех поверхностях.
Кроме того, хозяин квартиры пожаловался, что жильцы после претензий пытались съехать не заплатив.
Источник:
Ссылки по теме:
- Туристка потрогала обезьяну и спровоцировала её
- Волны едва не смыли в океан толпу зевак
- Мужчины имитируют съемку с дрона для туристов
- У гиены внезапно села "батарейка"
- Озабоченный сотрудник отеля залез в кровать к российским туристкам
Новости партнёров
реклама
хотя такое после себя очень часто оставляют "гости с юга".
это их национальная черта.
Русскоговорящими могли оказаться и евреи, и татары, и якуты, или представители любой из более 100 национальностей, проживающих в Дагестане.