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В Махачкале местный житель пожаловался, что сдал квартиру русскоговорящим туристам, которые превратили её в помойку

В Махачкале местный житель пожаловался, что сдал квартиру русскоговорящим туристам, которые превратили её в помойку

Автор:
10 июня 2024 09:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Махачкала   кввартира   помока   срач   туристы   
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Владелец жилья сообщил, что на вид приезжие показались приличными людьми, однако буквально за неделю изгадили жилплощадь так, что ее было не узнать

В комнате валялся мусор, использованная туалетная бумага. На кухне — горы сгоревшей посуды и жир на всех поверхностях.

Кроме того, хозяин квартиры пожаловался, что жильцы после претензий пытались съехать не заплатив.

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Метки: Видео   Махачкала   кввартира   помока   срач   туристы   
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7  комментариев
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7k
Старичок Час назад
звука нет, невозможно делать выводы на основе 30-и секундного ролика.
хотя такое после себя очень часто оставляют "гости с юга".
это их национальная черта.
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3k
Igor Grishaev 16 минут назад
А местный житель не русскоговорящий?
Русскоговорящими могли оказаться и евреи, и татары, и якуты, или представители любой из более 100 национальностей, проживающих в Дагестане.
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8k
rutt 50 минут назад
Ну так, у них соседние аулы друг-друга не понимают если они на своём говорить будут, вот и говорят на русском. Даги и снимали, но видимо из очень высокогорной местности.
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1k
no. 53 минуты назад
ну не все ж им сюда срать приезжать
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1k
vadimbar 59 минут назад
Где-то в "параллельной вселенной" )
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9k
krivsan Час назад
свинья бывают разной породы,рускоговорящие,англоговорящие,и т.д,,какой бы говор не был,свинья остается свиньей
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1k
Стас Старицкий Час назад
Вообще это типичный стиль хохлобыдла в странах ЕС...
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Miralanim
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