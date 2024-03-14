Нижегородец обокрал икону в краснодарском храме

32-летний житель Нижнего и его 33-летний друг из местных пришли в Свято-Ильинский храм, подошли к иконе, но молиться не собирались. Вместо этого отвёрткой вскрыли защитное стекло и украли ювелирные украшения, которые размещают у лика святого по православной традиции. Сие заметили прихожане. Воришки выбросили награбленное и смылись на машине без номеров.



Задержали их в съёмной квартире на Черкасского. Нижегородца заключили под стражу, его сообщник под подпиской. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".

