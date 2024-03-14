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Нижегородец обокрал икону в краснодарском храме

Нижегородец обокрал икону в краснодарском храме

Автор:
14 марта 2024 11:15
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Крестик   Церковь   вор   кража   криминал   храм   
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Вынес 420 (!) золотых и серебряных крестиков.

32-летний житель Нижнего и его 33-летний друг из местных пришли в Свято-Ильинский храм, подошли к иконе, но молиться не собирались. Вместо этого отвёрткой вскрыли защитное стекло и украли ювелирные украшения, которые размещают у лика святого по православной традиции. Сие заметили прихожане. Воришки выбросили награбленное и смылись на машине без номеров.

Задержали их в съёмной квартире на Черкасского. Нижегородца заключили под стражу, его сообщник под подпиской. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".

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Метки: Видео   Крестик   Церковь   вор   кража   криминал   храм   
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20  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Наркоманы не люди это животные .
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2k
Thyme 23 минуты назад
Боженька всё видит.
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29k
Alex 40 минут назад
Вор у вора.....
Хотя второй имеет оправдание, ему сами несут
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344
bambooworm 48 минут назад
Им заинтересовались уже после того, как он в Храм с презервативом на башке приперся. Понятно, что не прихожанин, в церкви последний раз не был никогда.
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25k
MrGod 48 минут назад
Бог дал!
Есть кто оспорит деяние божие?
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15k
котегRUS 50 минут назад
не сладко ему теперь будет на этом белом свете...
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307
dasn7 Час назад
То есть, они не знали что владельцев этих предметов из ценных материалов уже нет на планете? А скорее всего - им это без разницы...
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96k
Доктор Джонс 2 часа назад
А потом такое чмо за всяких навальных топит...
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3k
PtDragon 2 часа назад
"Задержали их в съёмной квартире на Черкасского. Нижегородца заключили под стражу, его сообщник под подпиской. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж"."
Ну вот опять не бог(с маленькой буквы потому как в данном контексте не как имя собственное, а как класс существ) их покарал, а государство.
Почему же так?
Неужели христианский бог сам не может защитить материальные ценности?
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78k
Viktor 2 часа назад
Зря они так, грех это! Хорошо, что поймали упырей.
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