Нижегородец обокрал икону в краснодарском храме

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Вынес 420 (!) золотых и серебряных крестиков.
32-летний житель Нижнего и его 33-летний друг из местных пришли в Свято-Ильинский храм, подошли к иконе, но молиться не собирались. Вместо этого отвёрткой вскрыли защитное стекло и украли ювелирные украшения, которые размещают у лика святого по православной традиции. Сие заметили прихожане. Воришки выбросили награбленное и смылись на машине без номеров.
Задержали их в съёмной квартире на Черкасского. Нижегородца заключили под стражу, его сообщник под подпиской. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".
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Хотя второй имеет оправдание, ему сами несут
Есть кто оспорит деяние божие?
Ну вот опять не бог(с маленькой буквы потому как в данном контексте не как имя собственное, а как класс существ) их покарал, а государство.
Почему же так?
Неужели христианский бог сам не может защитить материальные ценности?
Откуда эти кресты взялись у прихожан???
Или ты тоже из этих, из ПГМнутых?
Обратите внимания - не я вас оскорбляю, а вы ведёте себя как высокомерный хам, ссылающийся на свои смехотворные революционные конструкты.