Нетрезвый мужчина разбил икону в храме

Ранее судимого уроженца Удмуртии задержали в Зеленограде по подозрению в хулиганстве. Он ворвался в храм Архангела Михаила, угрожал спалить его, а потом разбил кулаком оклад иконы, сообщили в столичном управлении Росгвардии.

Инцидент произошел днем 8 апреля на улице Панфилова. Батюшка вызвал наряд после того, как пьяный 37-летний мужчина закатил скандал в храме и принялся угрожать расправой всем, кто сделал ему замечание. Потом дебошир пообещал сжечь дом Божий, а в итоге ударил кулаком по иконе Неупиваемая чаша.