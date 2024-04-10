Нетрезвый мужчина разбил икону в храме

В Зеленограде утративший веру в Бога мужчина ворвался в храм и разбил икону. 37-летний нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее судимого уроженца Удмуртии задержали в Зеленограде по подозрению в хулиганстве. Он ворвался в храм Архангела Михаила, угрожал спалить его, а потом разбил кулаком оклад иконы, сообщили в столичном управлении Росгвардии.
Инцидент произошел днем 8 апреля на улице Панфилова. Батюшка вызвал наряд после того, как пьяный 37-летний мужчина закатил скандал в храме и принялся угрожать расправой всем, кто сделал ему замечание. Потом дебошир пообещал сжечь дом Божий, а в итоге ударил кулаком по иконе Неупиваемая чаша.
Источник:
"За хулиганство задержали, икону разбил. Потому что перестал верить в Бога", – заявил во время опроса задержанный.
В настоящее время им занимаются полицейские, сумму ущерба только предстоит установить.
Источник:
- В Новосибирске девочку защемило эскалатором
- Жители дома устроили небольшую свалку из-за заклинившей дверцы мусоропровода
- Мужчины спасли рыбака, выпавшего из резиновой лодки
- В Стерлитамаке заметили куницу на проводах
- В Чебоксарах задержаны поджигатели, которые пытались запугать должников