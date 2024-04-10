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Нетрезвый мужчина разбил икону в храме

Нетрезвый мужчина разбил икону в храме

Автор:
10 апреля 2024 08:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   бог   зеленоград   икона   храм   
862
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В Зеленограде утративший веру в Бога мужчина ворвался в храм и разбил икону. 37-летний нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее судимого уроженца Удмуртии задержали в Зеленограде по подозрению в хулиганстве. Он ворвался в храм Архангела Михаила, угрожал спалить его, а потом разбил кулаком оклад иконы, сообщили в столичном управлении Росгвардии.

Инцидент произошел днем 8 апреля на улице Панфилова. Батюшка вызвал наряд после того, как пьяный 37-летний мужчина закатил скандал в храме и принялся угрожать расправой всем, кто сделал ему замечание. Потом дебошир пообещал сжечь дом Божий, а в итоге ударил кулаком по иконе Неупиваемая чаша.

"За хулиганство задержали, икону разбил. Потому что перестал верить в Бога", – заявил во время опроса задержанный.

В настоящее время им занимаются полицейские, сумму ущерба только предстоит установить.

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Метки: Видео   Россия   бог   зеленоград   икона   храм   
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5  комментариев
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Не было у него веры в Бога , просто весна пришла
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9k
Alex Час назад
Ну морду ему разбить. Око за око.
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636
FlakoBoy Час назад
По ходу дядя белую словил, вот ему черти и нашептали всякого.
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3138 постов (3022 в горячем)

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