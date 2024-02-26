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Девушка готова содержать мужика, но на своих условиях

Девушка готова содержать мужика, но на своих условиях

Автор:
26 февраля 2024 09:55
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Девушка   запросы   мужчина   отношение   содержание   
6646
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Теперь все девочки, которые хотят найти красивого, успешного парня с квартирой, машиной и з.п. в 1 млн. руб. в день включайте эту запись и запоминаете, что вы должны уметь делать по дому!

Одна блогерша сняла мощную ответку на "запросы мужланов", но по факту большинство мужчин спокойно согласились бы на такие условия...

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Метки: Видео   Девушка   запросы   мужчина   отношение   содержание   
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78  комментариев
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25k
сеньор Леонсио 5 часов назад
В принципе, она озвучила всё то, что мужчина ожидает от адекватной женщины!
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15k
? ? ? 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
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30k
AzuveR 8 минут назад
Рот помойка. Противно слушать. Очередная прошмаблохер-понтарез.
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18k
Toxictofa 13 минут назад
Не, ну так то если она меня будет полностью снабжать + на карманные расходы оговоренную сумму в месяц, то я бы согласился)

Самое смешное, когда мужчина выдвигает точно такие же требования к девушкам, то он сразу становится тираном и абузером.
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26k
sssss3 Полчаса назад
Да в общем я не против, такого расклада, ещё соседку буду поё.бывать.
Время полно свободного будет и не уставший...
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14k
Artem Час назад
А она точно заплатит?)))
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261
Вик Тор 2 часа назад
Как бы ничего сложного .Особенно учитывая современную электронику.
Другое дело самое главное то не озвучило сколько на карманные расходы и вообще стоит ли заморачиваться.
Если смогу за квартал на катер с мотором отложить.
То приходи пьяной хоть каждый день.
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11k
Garpia121 2 часа назад
Логично. Но почему в зеркальных требованиях, женщины не приемлют что готовить, стирать и убирать они должны, сидя дома. А не только предоставлять секс услуги за финансовое обеспечение.
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42k
Notan Blaine 2 часа назад
Одно не понял, какое месячное содержание будет на таких условиях.
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21k
scorpick 3 часа назад
Блин, у меня вот так. Чо там вообще?
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3k
Андрей 3 часа назад
все ОК . но и для другой стороны тоже самое!
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6k
Alexander 3 часа назад
Много мата, кота заведи, пусть он тебя удовлетворяет.
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19k
Михаил Гривин 3 часа назад
Пусть бюджет озвучит. А то выясниться, что она жалкие полляма в месяц зарабатывает и не в состоянии купить мне нормальный Роллс-Ройс Куллинан, оплатить мне фитнес-центр, что б я там занимался и не толстел, а так же спа с массажистками, сауну, бассейн и прочее. И пусть не забывает меня два раза в год на Мальдивы возить.
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36k
Fat Lynx 3 часа назад
Сохранил.
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3k
Дмитрий 3 часа назад
Все просто:
мужик тратит на приготовления борща 1 час, баба готовит борщ 4 часа
мужик закидывает шмотки в стиралку за 1 минуту, баба на это тратит 40 минут
мужик делает уборку в квартире за 1 час, баба тратить на это целую субботу
мужик моет посуду сразу, как пожрал, а не копит целую раковину и т.д.
Поэтому для нас это всё намного проще
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522
Guilty Pleasure 4 часа назад
женщина, твой день 8 марта, остальное время- не вякать!
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6k
Нуи Хусим 4 часа назад
На удивление все просто! Осталось решить вопрос с зарабатыванием (именно зарабатыванием) 1 лимона бабок в сутки! Удачи!
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154
zuckergut 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
crownanniversury 4 часа назад
Ничего...Сейчас мужчинам в России альтернативу везут,как бы,девочки,потом вам не завыть.Лечится это,эмпирический путём.
Да и к сорока то годам ,какие вы все сговорчивые становитесь.На выбор.Умные это понимают,а глупые следуют инструкциям.
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5k
Йож 4 часа назад
Пиши свой адрес!
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12k
Властелин 4 часа назад
Папики перевелись или стали привередливы. Так что ищем мамочку.
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