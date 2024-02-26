Девушка готова содержать мужика, но на своих условиях

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Теперь все девочки, которые хотят найти красивого, успешного парня с квартирой, машиной и з.п. в 1 млн. руб. в день включайте эту запись и запоминаете, что вы должны уметь делать по дому!
Одна блогерша сняла мощную ответку на "запросы мужланов", но по факту большинство мужчин спокойно согласились бы на такие условия...
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Самое смешное, когда мужчина выдвигает точно такие же требования к девушкам, то он сразу становится тираном и абузером.
Время полно свободного будет и не уставший...
Другое дело самое главное то не озвучило сколько на карманные расходы и вообще стоит ли заморачиваться.
Если смогу за квартал на катер с мотором отложить.
То приходи пьяной хоть каждый день.
мужик тратит на приготовления борща 1 час, баба готовит борщ 4 часа
мужик закидывает шмотки в стиралку за 1 минуту, баба на это тратит 40 минут
мужик делает уборку в квартире за 1 час, баба тратить на это целую субботу
мужик моет посуду сразу, как пожрал, а не копит целую раковину и т.д.
Поэтому для нас это всё намного проще
Да и к сорока то годам ,какие вы все сговорчивые становитесь.На выбор.Умные это понимают,а глупые следуют инструкциям.