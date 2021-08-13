Шимпанзе в Китае, подражая смотрителям зоопарка, моет руки и носит маску

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В парке дикой природы в Чунцине на юго-западе Китая умная горилла попыталась скопировать своего смотрителя, вымыла руки и надела маску на лицо.
Животное внимательно приглядывается к своим смотрителям в надежде заметить что-либо интересное. В последнее время люди стараются как можно чаще мыть руки, и этот факт не укрылся от наблюдательной обезьяны.
Теперь достаточно только выдать шимпанзе мыло, как он тут же деловито займётся гигиеной рук. Кстати, обезьяна ещё и проявляет явный интерес к защитным маскам, что смотрится совсем уж забавно.
Теперь достаточно только выдать шимпанзе мыло, как он тут же деловито займётся гигиеной рук. Кстати, обезьяна ещё и проявляет явный интерес к защитным маскам, что смотрится совсем уж забавно.
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