Шимпанзе в Китае, подражая смотрителям зоопарка, моет руки и носит маску

Животное внимательно приглядывается к своим смотрителям в надежде заметить что-либо интересное. В последнее время люди стараются как можно чаще мыть руки, и этот факт не укрылся от наблюдательной обезьяны.



Теперь достаточно только выдать шимпанзе мыло, как он тут же деловито займётся гигиеной рук. Кстати, обезьяна ещё и проявляет явный интерес к защитным маскам, что смотрится совсем уж забавно.