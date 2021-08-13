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Шимпанзе в Китае, подражая смотрителям зоопарка, моет руки и носит маску

Шимпанзе в Китае, подражая смотрителям зоопарка, моет руки и носит маску (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 августа 2021 09:51
Сообщество : Животные
Метки: Шимпанзе   видео   горилла   животные   зоопарк   обезьяна   
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В парке дикой природы в Чунцине на юго-западе Китая умная горилла попыталась скопировать своего смотрителя, вымыла руки и надела маску на лицо.

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Метки: Шимпанзе   видео   горилла   животные   зоопарк   обезьяна   
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5  комментариев
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5k
Александр Иванов 3 часа назад
А я думаю-на кого похожи наши зашуганные любители намордников!
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
А 4 раза видос повторяется для макак?
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14k
Corvus Corax 2 часа назад
Шимпанзе или умная горилла? Аффтар, ты уж реши...
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