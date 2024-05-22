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Главная > Видео
Танцуй так, будто тебя никто не видит

Танцуй так, будто тебя никто не видит

Автор:
22 мая 2024 07:30
Метки: Видео   Прикол   Реакция   забавно   люди   мужчина   танец   
1924
1
1

Мужчина решил разбавить красками серый будний день и пустился в пляс. Очевидец запечатлел реакцию незнакомцев на пляски мужчины.

Трек в видео: Tiësto - Flight 643

Источник:

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   забавно   люди   мужчина   танец   
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19  комментариев
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20k
Голос Вселенной 2 часа назад
Похож на "Дирижабля"...

Ссылка youtu.be
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653
Вячеслав 2 минуты назад
В ушах у него точно не этот трэк играл что выше предлагают.
Я так подозреваю.
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8k
rutt 11 минут назад
Не надо стесняться
Красавчик
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3k
crownanniversury 15 минут назад
КрасавчеГ!))
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2k
Александр Шевченко 38 минут назад
Писать сильно хочет.
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45k
Aleks 44 минуты назад
Был у нас один чудик, по ночам катался на мотороллере по окретстностям и танцевал на автобусных остановках. Иногда и в городе шарился тоже выступал. Но у него там все грамотно было, музычка, светомузыка какая то прикручена. Причем сам выглядел лет так на 45+.
Говорили в молодости где то с LCD перебрал на тусовке, так и остался ментально в ней. Хотя сам был вполне адекватным.
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113
Liberman 45 минут назад
Я иногда подтанцовываю) но не так канешн.
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11k
Павел 50 минут назад
вообще молодец
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4k
OLDer 59 минут назад
А вам так слабо?))
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256
zuckergut Час назад
Ага, именно так танцуют под транс
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13
barabawka_84 Час назад
Название трека знает кто?
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1k
САР Час назад
Замёрз мужик, согреваетя таким образом. Все в тёплых куртках, а он в пиджачке лёгком.
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15k
Краюхин Тихон Час назад
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489
Добрый Самаритянин Час назад
Не знаю, насколько удачно ему удалось разбавить день красками, но задуматься окружающих о проблемах наркомании у мужчины получилось.
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11k
Алексей 2 часа назад
Его просто еще держит)
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mindflixx
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