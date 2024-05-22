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Мужчина решил разбавить красками серый будний день и пустился в пляс. Очевидец запечатлел реакцию незнакомцев на пляски мужчины.
Трек в видео: Tiësto - Flight 643
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Я так подозреваю.
Говорили в молодости где то с LCD перебрал на тусовке, так и остался ментально в ней. Хотя сам был вполне адекватным.