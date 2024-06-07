Виртуальная рыбалка с удочкой-контроллером

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Симуляторы рыбалки — один из популярных жанров видеоигр. Девушка показала работу специального контроллера в симуляторе рыбалки. Забрасываем удочку, ждём пока клюнет рыба, крутим ручку контроллера, будто наматываем катушку и подсекаем.
Геймерша показала удочку для виртуальной рыбалки. Чего только не придумают!
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