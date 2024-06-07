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Виртуальная рыбалка с удочкой-контроллером

Виртуальная рыбалка с удочкой-контроллером

Автор:
07 июня 2024 07:45
Сообщество : Игромир
Метки: Видео   геймер   игра   контроллер   рыбалка   удочка   
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Симуляторы рыбалки — один из популярных жанров видеоигр. Девушка показала работу специального контроллера в симуляторе рыбалки. Забрасываем удочку, ждём пока клюнет рыба, крутим ручку контроллера, будто наматываем катушку и подсекаем.

Геймерша показала удочку для виртуальной рыбалки. Чего только не придумают!

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Метки: Видео   геймер   игра   контроллер   рыбалка   удочка   
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2  комментария
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786
Шурман 2 часа назад
А просто сходить на рыбалку уже лень ? . Такая приблуда была сделана еще на Нинтендо и продавалась давно и не нужно было что то изобретать .
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grigorenko vladislav 51 минуту назад
Это, ребята, уже край. Виртуальная рыбалка, виртуальное общение, виртуальный секас... Из реального - только ссаться под себя, не приходя в сознание...
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