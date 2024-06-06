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Художница создаёт необычные и эффектные интерьеры

Художница создаёт необычные и эффектные интерьеры

Автор:
06 июня 2024 07:26
Сообщество : Искусство
Метки: 2D   Видео   Миа Ларсон   интересно   искусство   художница   
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Художница Миа Ларсон оставляет на различных поверхностях занятные 2D-рисунки. Для создания своих работ девушка использует белую краску и маркеры черного цвета.

Талантливая художница Миа Ларсон ловко манипулирует реальностью, создавая необычные и эффектные 2D-интерьеры. Для создания рисунков она использует только белую краску и черные маркеры, но даже такие простые инструменты позволяют ей получить восхитительный результат.

В настоящее время двухмерные шедевры Мии украшают кафе, рестораны и даже автомобили. Но кажется, что художница способна превратить в 2D-рисунок все что угодно. Наверняка, Миа Ларсон смогла бы разрисовать огромный дом или целый стадион, и это было бы очень необычно и впечатляюще.

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Метки: 2D   Видео   Миа Ларсон   интересно   искусство   художница   
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1  комментарий
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vasilykopkov 45 минут назад
Для ресторана - нормально.
Но жить в таком "нарисованном" мире - крыша поедет.
А субарик конкретно испортила...
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3317 постов (3255 в горячем)

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