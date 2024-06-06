Художница создаёт необычные и эффектные интерьеры

Талантливая художница Миа Ларсон ловко манипулирует реальностью, создавая необычные и эффектные 2D-интерьеры. Для создания рисунков она использует только белую краску и черные маркеры, но даже такие простые инструменты позволяют ей получить восхитительный результат.

В настоящее время двухмерные шедевры Мии украшают кафе, рестораны и даже автомобили. Но кажется, что художница способна превратить в 2D-рисунок все что угодно. Наверняка, Миа Ларсон смогла бы разрисовать огромный дом или целый стадион, и это было бы очень необычно и впечатляюще.