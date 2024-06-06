Художница создаёт необычные и эффектные интерьеры

Художница Миа Ларсон оставляет на различных поверхностях занятные 2D-рисунки. Для создания своих работ девушка использует белую краску и маркеры черного цвета.
Талантливая художница Миа Ларсон ловко манипулирует реальностью, создавая необычные и эффектные 2D-интерьеры. Для создания рисунков она использует только белую краску и черные маркеры, но даже такие простые инструменты позволяют ей получить восхитительный результат.
В настоящее время двухмерные шедевры Мии украшают кафе, рестораны и даже автомобили. Но кажется, что художница способна превратить в 2D-рисунок все что угодно. Наверняка, Миа Ларсон смогла бы разрисовать огромный дом или целый стадион, и это было бы очень необычно и впечатляюще.
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Но жить в таком "нарисованном" мире - крыша поедет.
А субарик конкретно испортила...