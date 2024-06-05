Мемная тибетская лисица во время охоты

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В китайской провинции Цинхай любитель животных запечатлел редкую тибетскую лисицу. Мужчине удалось поймать на камеру охоту хищницы с причудливой внешностью.
Мемное животное с ехидной «улыбкой».
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