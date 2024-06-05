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Мемная тибетская лисица во время охоты

Мемная тибетская лисица во время охоты

Автор:
05 июня 2024 13:00
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   животные   лиса   охота   тибетская лиса   
1068
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В китайской провинции Цинхай любитель животных запечатлел редкую тибетскую лисицу. Мужчине удалось поймать на камеру охоту хищницы с причудливой внешностью.

Мемное животное с ехидной «улыбкой».

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Метки: Видео   Китай   животные   лиса   охота   тибетская лиса   
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9  комментариев
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28k
Анатолий Соколов 2 часа назад
в Китае даже лиса узкоглазая ...
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Доктор 13 минут назад
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11k
Доктор 13 минут назад
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3k
Юлия Ч Полчаса назад
Поднебесный лис, глаза как и положено в Китае - китайские. что не так?
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BiZ Полчаса назад
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1k
DuckTales 2 часа назад
Крутая
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8k
Станислав 2 часа назад
Фигасе у нее пасть, как у крокодила.
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11k
Алексей 2 часа назад
Азиатский тип лица)))))
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3742 поста (3701 в горячем)

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