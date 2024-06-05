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Сообщество Без кота и жизнь не та 2428 постов • 519 подписчиков подписаться
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Танцевальный батл кота с тенью

Танцевальный батл кота с тенью

Автор:
05 июня 2024 07:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   танец   тень   
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Домашний котик увидел в своей тени соперника. Питомец решил устроить с ней танцевальный батл.

Котиков считают довольно умными созданиями. Но тысячи роликов с этими животными в соцсетях доказывают, что даже самые сообразительные пушистики часто ведут себя как балбесы. Яркий пример — котофей из этого видео, устроивший танцевальный батл с собственной тенью.

Несмотря на то, что котейка выглядел как дуралей, он отлично повеселился, вдоволь наигравшись без помощи человека и других домашних животных. Не все умеют так хорошо проводить время наедине с собой.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   танец   тень   
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2  комментария
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9k
perekrestok Полчаса назад
Все котека видит и понимает! Решил поиграться и похвалиться: "Смотрите какой я красивый! И что умею!"
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12k
Zемляк 11 минут назад
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3690 постов (3659 в горячем)

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