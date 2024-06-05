Танцевальный батл кота с тенью

Котиков считают довольно умными созданиями. Но тысячи роликов с этими животными в соцсетях доказывают, что даже самые сообразительные пушистики часто ведут себя как балбесы. Яркий пример — котофей из этого видео, устроивший танцевальный батл с собственной тенью.

Несмотря на то, что котейка выглядел как дуралей, он отлично повеселился, вдоволь наигравшись без помощи человека и других домашних животных. Не все умеют так хорошо проводить время наедине с собой.