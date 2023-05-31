В Татарстане юный кадет прославился танцем в стиле Майкла Джексона

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В сети набирает популярность видео с задорным танцем 12-летнего кадета Татарского кадетского корпуса на выпускном в Нижнекамске. Пятиклассник повторил лунную походу под знаменитую композицию Майкла Джексона "Billie Jean", а выпускники кадетского корпуса были на подтанцовке.
Директор учебного заведения Ирина Плаксина рассказала, что танец кадета стал частью программы, где были исполнены современные, классические русские и татарские номера. Мальчик хорошо учится, поёт в хоре, занимается армейским рукопашным боем и мечтает поступить в Казанское танковое училище.
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