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В Татарстане юный кадет прославился танцем в стиле Майкла Джексона

В Татарстане юный кадет прославился танцем в стиле Майкла Джексона

Автор:
31 мая 2023 10:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Кадет   Татарстан   видео   дети   лунная походка   майкл джексон   
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В сети набирает популярность видео с задорным танцем 12-летнего кадета Татарского кадетского корпуса на выпускном в Нижнекамске. Пятиклассник повторил лунную походу под знаменитую композицию Майкла Джексона "Billie Jean", а выпускники кадетского корпуса были на подтанцовке.

Директор учебного заведения Ирина Плаксина рассказала, что танец кадета стал частью программы, где были исполнены современные, классические русские и татарские номера. Мальчик хорошо учится, поёт в хоре, занимается армейским рукопашным боем и мечтает поступить в Казанское танковое училище.

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Метки: Кадет   Татарстан   видео   дети   лунная походка   майкл джексон   
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6  комментариев
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16k
Совранский 2 часа назад
Красавец! И с ногами дружит и головой работает!)
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1k
b_e_l_i_a_l 37 минут назад
жжот как электродуговая сварка! =)
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3k
Едондер пуп 40 минут назад
Директор реально напугана: "...но по-настоящему любим мы только песни и танцы народные, блатные, хороводные... и учимся на отлично, и бабушек через дорогу переводим"))
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9k
SuperTroll Час назад
Блин! А малой чертяка двигается реально круто)
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59k
pynh Час назад
Где-то перевернулся Майкл.
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963
ruslan d 2 часа назад
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