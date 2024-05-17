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Удача отвернулась от рыбака

Удача отвернулась от рыбака

Автор:
17 мая 2024 07:25
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Видео   Рыбак   неудача   рыба   рыбалка   фейл   
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Мужчине попалась на удочку крупная рыба. Рыбак попытался подцепить её сачком, однако его постигла неудача.

Он пытался

Двойная неудача рыбака.

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Метки: Видео   Рыбак   неудача   рыба   рыбалка   фейл   
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pinbalist Полчаса назад
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45
Виктор 11 минут назад
Это рыбалка )) Тут всякое бывает )) Ну и только не рыбак может сказать что не сталкивался на рыбалке с эффектом "руки из }|{опы" ))
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Себастьян Перейра
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