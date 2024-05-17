Удача отвернулась от рыбака

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Мужчине попалась на удочку крупная рыба. Рыбак попытался подцепить её сачком, однако его постигла неудача.
Он пытался
Двойная неудача рыбака.
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