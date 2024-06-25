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Как легко и просто почистить гранат

Как легко и просто почистить гранат

Автор:
25 июня 2024 08:13
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Гранат   Еда   Хитрости   интересно   ягода   
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Немногие люди знают, как можно быстро и без брызг очистить гранат. Автор видео показал один из способов.

Нехитрый и рабочий способ добраться до столь желанной сердцевины граната.

Нужно сделать квадратный надрез сверху и как бы открыть плод, затем надрезать получившийся квадрат по углам, раскрыть стенки, достать пленку из центра и вуаля! Можно приступать к сладкой трапезе.

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Метки: Видео   Гранат   Еда   Хитрости   интересно   ягода   
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2  комментария
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GROMOZEKA 53 минуты назад
Не всякий так чистится
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3349 постов (3289 в горячем)

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