Как легко и просто почистить гранат

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Немногие люди знают, как можно быстро и без брызг очистить гранат. Автор видео показал один из способов.
Нехитрый и рабочий способ добраться до столь желанной сердцевины граната.
Нужно сделать квадратный надрез сверху и как бы открыть плод, затем надрезать получившийся квадрат по углам, раскрыть стенки, достать пленку из центра и вуаля! Можно приступать к сладкой трапезе.
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