Ангорский кролик умывается

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Знакомьтесь, ангорские кролики. Эти пушистые и ушастые гиганты являются наиболее требовательными в содержании из всех пород кроликов. Однако труды стоят того.
Кроликов разводят с прикладной и декоративной целями из-за их длинной шерсти. В год с одного животного можно получить до 1,2 килограммов шерсти. Вес представителя самой пушистой породы кроликов может достигать 6 килограммов.
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