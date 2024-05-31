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Ангорский кролик умывается

Ангорский кролик умывается

Автор:
31 мая 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: ангорский кролик   в мире   животные   интересно   кролик   шерсть   
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Знакомьтесь, ангорские кролики. Эти пушистые и ушастые гиганты являются наиболее требовательными в содержании из всех пород кроликов. Однако труды стоят того.

Кроликов разводят с прикладной и декоративной целями из-за их длинной шерсти. В год с одного животного можно получить до 1,2 килограммов шерсти. Вес представителя самой пушистой породы кроликов может достигать 6 килограммов.

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Метки: ангорский кролик   в мире   животные   интересно   кролик   шерсть   
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Zемляк Час назад
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Старожил 16 минут назад
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505
Dima 38 минут назад
кролики, это не только ценный мех.....
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3680 постов (3649 в горячем)

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